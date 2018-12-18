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中學五人制／校方家長大力支持　中市爽文成軍3年奪聯賽冠

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▲中學五人制，台中爽文國中。（圖／記者顏如玉攝）

▲台中爽文國中(黃)率先搶進中學五人制南區8強。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／嘉義報導

中學五人制足球錦標賽南區複賽國中男生組在嘉義吳鳳大學開打，台中市爽文國中先後擊敗民雄、瑞祥和瑪家，以分組第一率先進入南區8強，爽文足球隊3年前才成立，就能在今年5月拿下五人制聯賽冠軍，教練李名宥表示，能有這樣的表現都要歸功校方、家長大力支持。

爽文國中位於台中大里區，這個學區有永隆國小足球隊，卻沒有國高中球隊，球員畢業後只能向外發展，爽文國中主任李明志說，再搭上那時前一年的巴西世足賽熱潮，因此三年前爽文國中成立足球隊，並找來李名宥擔任教練，成立二級足球後，未來期盼能往三級足球發展，給球員完善的升學制度與管道。

因為成立11人制所需要的場地、資源太龐大，爽文目前以五人制為主，而球隊介於校隊與社團之間，並非體育班，利用課餘時間一週練習約8小時，儘管如此，爽文仍展現強大實力，在聯賽中奪冠。

▲中學五人制聯賽，台中爽文國中奪冠。（圖／取自爽文國中足球隊粉專）

▲中學五人制聯賽，台中爽文國中奪冠。（圖／取自爽文國中足球隊粉專）

成軍不過3年，就在今年5月拿下中學五人制聯賽國中組冠軍，李名宥說，都要歸功家長大力支持，以及學校輔助，「特別感謝李建智校長、李志明主任和體育組組長陳玉芳，還有球員非常努力，我們最後才能拿下好成績。」

來到錦標賽，爽文先後以3比2擊敗嘉縣民雄、5比0退高市瑞祥、7比0打敗屏縣瑪家，率先闖進南區8強，也確定提前拿下明年決賽的門票，接下來爽文要先拚拿下南區冠軍，決賽再尋求更好的成績。

▲中學五人制，台中爽文國中。（圖／記者顏如玉攝）

▲爽文國中現在要拼錦標賽。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足
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