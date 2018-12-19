運動雲

> >

中學五人制／沒有學長帶領　屏縣東港要衝破瓶頸建信心

ETtoday運動雲

▲中學五人制，東港高中國中部。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制，東港高中國中部要突破心理瓶頸。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／嘉義報導

中學五人制國男組強權之一屏縣東港國中，在本次中學五人制錦標賽南區複賽中，不敵高市瑞祥無緣進入全國16強，不過此役下半場東港找回感覺取得進球，總教練陳慶進表示，他們現在沒有學長領導，需要找回信心突破，「你不相信自己，就沒人會相信你，信心沒有建立起來，就打不好球。」

東港高中國中部去年拿下錦標賽國男組冠軍，不過球員畢業後，新的球員要打掉重練，雖然已經升到八年級，但信心度還是不足，陳慶進說，「他們有進步但還不夠相信自己，一直沒有打好，以前有學長帶領，現在要自己建立領導能力。」

▲中學五人制，高市瑞祥個敗屏縣東港。（圖／記者顏如玉攝）

▲東港雖然不敵瑞祥但逐漸找回信心。（圖／記者顏如玉攝）

前一天晚上，陳慶進特別讓球員自主討論，不管是先發替補還是戰術，都讓球員自己決定，「我跟他們說要相信自己，不要總是讓我出聲，他們今天(19日)對上瑞祥雖然上半場被進很多求，不過下半場有打出來。」

賽前陳慶進說，「我跟球員講說不要怕輸球，這階段輸球反而能激勵他們，但怎麼輸才是重點，打得一塌糊塗也也無法進步，所幸他們最後有做出改變、打出信心，雖然最終輸球無緣南區8強，但我相信這樣的進步只要延續下去，聯賽可以打得更好。」

關鍵字： 中學五人制中學五人足國男組東港高中國中部
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

推薦閱讀

中學五人制／去年冠軍東港淘汰　國男組南區8強出爐

中學五人制／朱家葦促成民雄國中組隊　培育基層最重紀律

中學五人制／中市爽文在地化經營　盼建立三級足球做差異

中學五人制／校方家長大力支持　中市爽文成軍3年奪聯賽冠

熱門新聞

大王加盟記者會意外插曲　主持人吳怡霈效果不斷

中職／王柏融離隊誰來接替中外野？洪一中點名3人

林書豪連續變向晃暈對手　主帥皮爾斯看老鷹贏球臉卻僵了？

開大招秒被對手破解　摔角手錯愕表情宛如恐怖片畫面

吳怡霈主持加盟挨批　王柏融稱讚：輕鬆開心不嚴肅

才復出不久...南韓羽球帥哥李龍大遭爆和妻子分居欲離婚

讀者回應

﻿

最新新聞

1打到國三變超強　過溝心裡要適應

2書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

3左營為台甲整理場地　給球員努力目標

4吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

5劉祖蔭出任跆拳道中華隊教練

熱門新聞

1主持失控　網酸：吳怡霈喝醉了？

2王柏融離隊　洪總點3人接中外野

3書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

4日本摔角手大招被破解表情超有戲

5吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

打籃球「吃蘿蔔」手指又黑又腫　別揉之外～教你用肌貼固定保護

火腿祝福王柏融加入

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366