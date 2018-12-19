中學五人制／沒有學長帶領　屏縣東港要衝破瓶頸建信心

▲中學五人制，東港高中國中部要突破心理瓶頸。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

中學五人制國男組強權之一屏縣東港國中，在本次中學五人制錦標賽南區複賽中，不敵高市瑞祥無緣進入全國16強，不過此役下半場東港找回感覺取得進球，總教練陳慶進表示，他們現在沒有學長領導，需要找回信心突破，「你不相信自己，就沒人會相信你，信心沒有建立起來，就打不好球。」

東港高中國中部去年拿下錦標賽國男組冠軍，不過球員畢業後，新的球員要打掉重練，雖然已經升到八年級，但信心度還是不足，陳慶進說，「他們有進步但還不夠相信自己，一直沒有打好，以前有學長帶領，現在要自己建立領導能力。」

▲東港雖然不敵瑞祥但逐漸找回信心。（圖／記者顏如玉攝）



前一天晚上，陳慶進特別讓球員自主討論，不管是先發替補還是戰術，都讓球員自己決定，「我跟他們說要相信自己，不要總是讓我出聲，他們今天(19日)對上瑞祥雖然上半場被進很多求，不過下半場有打出來。」

賽前陳慶進說，「我跟球員講說不要怕輸球，這階段輸球反而能激勵他們，但怎麼輸才是重點，打得一塌糊塗也也無法進步，所幸他們最後有做出改變、打出信心，雖然最終輸球無緣南區8強，但我相信這樣的進步只要延續下去，聯賽可以打得更好。」