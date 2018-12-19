中學五人制／練習不再跨縣市借場地　屏縣瑪家終要蓋球場

▲中學五人制錦標賽，屏東瑪家國中闖進南區8強。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

位於台灣最南端屏東的瑪家國中，足球隊從創隊以來就較他校來得艱辛，2016年起開始帶隊的中華隊退休門將教練陳宥豪表示，校內沒有場地，平時練習都在水泥地，有時還需要他開車載全隊跨縣市借場地，「去年體育署終於撥錢讓瑪家蓋風雨球場，可能過完年就會動工。」

瑪家國中學生人數不多，一個年紀僅有三個班級，全校僅約300人，而足球隊來源緊北葉國小，難以撐起球隊，陳宥豪說，再加上這兩年他發現這個年紀的原住民小朋友身體素質很強，只要球感足夠，練個半年一年就能上場，「所以我們在校內也辦了班際足球賽，找有資質有興趣的球員加入我們球隊。」

▲瑪家國中教練陳宥豪時常要開車載球員出外練習。（圖／記者顏如玉攝）



偏鄉學校經營球隊本來就較為困難，瑪家國中又沒有合適的場地，平時足球隊只能在水泥地練習，或是像長治國中借場地，但只要下雨就沒辦法練習，「所以有時候我還需要開車載著球員跨縣市到高雄小港國中、後勁國中等學校借場地，真的很辛苦。」

在多方爭取下，體育署去年終於撥了600萬給瑪家國中蓋一座風雨球場，目前已經發包出去，預計過年後就能動工，雖然瑪家足球隊經營困難，但陳宥豪仍滿懷熱心，去年就帶隊殺進中學五人制錦標賽全國8強，今年已經確定闖進全國16強，期望能更加突破。