中學五人制／為校出征很珍惜　高市小港無懼輸球

▲高雄小港國中球員不怕輸。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

成立超過15年的高市小港國中足球隊，在中學五人制錦標賽南區複賽中，連三場以大比分輸球，總教練高才虎表示，他們也知道實力有所差距，但球員不怕輸，反而很珍惜為校出征的機會，「我們是以學習心態出來參賽的。」

小港國中足球隊成立第二年，高才虎就來擔任教練，至今約16年，曾是國腳並參加過1996年奧運會外賽的他表示，最初因為小港國小有球隊，小港國中為女足隊，當時成績相當不錯，不過約4、5年以後，小港國小球員漸漸變少，當時的教練也離開以後，小港國中學區不再有球隊，基層出現了斷層。

▲高雄小港國中教練高才虎。（圖／記者顏如玉攝）



後來小港國中改為男足，才又有足球隊，原先11人制、五人制都有踢，但也因為招生不足，近幾年小港國中改以五人制為主，目前全隊11人，高才虎笑說，「這樣的人數已經算多了，我們也曾經有過7人就出來比賽。」

因為學區沒有基層足球，小港國中足球隊招收的球員沒有校隊球員，都是社團、俱樂部球員，很多都沒有接受正規訓練、也沒有底子，僅僅因為喜歡踢球而加入，高才虎說，「但從社團來到體育班，每天都有訓練課程，球員覺得很特別，也因此很願意投入訓練。」

雖然小港足球隊是體育班，但和其他球隊實力仍有些差距，高才虎說，校方也知道學生招收的困難，但仍相當鼓勵球隊，只要有空校長、主任也都會到場為球員加油，「我一直告訴球員出來就當學習，他們也不怕輸，並且很珍惜代表學校比賽的機會。」

小港國中以五人制為主，將來多會到瑞祥高中，不過高才虎說，要是球員有心要走11人制，他也會推薦到中正高工，只希望有興趣的球員能繼續踢下去。