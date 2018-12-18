運動雲

> >

中學五人制／為校出征很珍惜　高市小港無懼輸球

ETtoday運動雲

▲中學五人制，高雄小港國中。（圖／記者顏如玉攝）

▲高雄小港國中球員不怕輸。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／嘉義報導

成立超過15年的高市小港國中足球隊，在中學五人制錦標賽南區複賽中，連三場以大比分輸球，總教練高才虎表示，他們也知道實力有所差距，但球員不怕輸，反而很珍惜為校出征的機會，「我們是以學習心態出來參賽的。」

小港國中足球隊成立第二年，高才虎就來擔任教練，至今約16年，曾是國腳並參加過1996年奧運會外賽的他表示，最初因為小港國小有球隊，小港國中為女足隊，當時成績相當不錯，不過約4、5年以後，小港國小球員漸漸變少，當時的教練也離開以後，小港國中學區不再有球隊，基層出現了斷層。

▲中學五人制，高雄小港國中教練高才虎。（圖／記者顏如玉攝）

▲高雄小港國中教練高才虎。（圖／記者顏如玉攝）

後來小港國中改為男足，才又有足球隊，原先11人制、五人制都有踢，但也因為招生不足，近幾年小港國中改以五人制為主，目前全隊11人，高才虎笑說，「這樣的人數已經算多了，我們也曾經有過7人就出來比賽。」

因為學區沒有基層足球，小港國中足球隊招收的球員沒有校隊球員，都是社團、俱樂部球員，很多都沒有接受正規訓練、也沒有底子，僅僅因為喜歡踢球而加入，高才虎說，「但從社團來到體育班，每天都有訓練課程，球員覺得很特別，也因此很願意投入訓練。」

雖然小港足球隊是體育班，但和其他球隊實力仍有些差距，高才虎說，校方也知道學生招收的困難，但仍相當鼓勵球隊，只要有空校長、主任也都會到場為球員加油，「我一直告訴球員出來就當學習，他們也不怕輸，並且很珍惜代表學校比賽的機會。」

小港國中以五人制為主，將來多會到瑞祥高中，不過高才虎說，要是球員有心要走11人制，他也會推薦到中正高工，只希望有興趣的球員能繼續踢下去。

▲中學五人制，高雄小港國中。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足高市小港國中
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

三重金髮美女深夜走路回家　突遭怪男熊抱鎖喉並拖行...

推薦閱讀

中學五人制／朱家葦促成民雄國中組隊　培育基層最重紀律

中學五人制／中市爽文在地化經營　盼建立三級足球做差異

中學五人制／校方家長大力支持　中市爽文成軍3年奪聯賽冠

世大運凝聚全台　戴資穎自評今年表現不錯明年拚奧運資格

熱門新聞

「水行俠」亞當斯放棄上籃！拉住險重摔對手　球迷：真正的MVP

林書豪末節爆發5度切入砍16分　老鷹退巫師終止3連敗

貝爾川面試洋基教頭曾被打槍　如今想找他任總管顧問

美媒分析火箭棄安東尼主因　擅投中距離背離主流進攻

太空人重回瑞爾穆托爭奪戰　農場第1大物將成交易籌碼

衛少宿敵榜大公開！KD只能排第二　天空貝力壓群雄

讀者回應

﻿

最新新聞

1勇士成為全美國最多州討厭球隊

2張本智和目標東京奧運成最年輕金牌

3NIKE客製球鞋　致敬建仔堅持夢想

4詹皇灌籃罕見挨鍋　僅是生涯第9次

5洋基佈局爭取馬查多　先找貝爾川

熱門新聞

1亞當斯放棄進攻救對手　真正的MVP

2林書豪末節爆發5度切入砍16分

3洋基爭取貝爾川　計畫當總管顧問

4美媒分析安東尼遭火箭棄用主因

5太空人爭取瑞爾穆托　想拿大物換

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

盧秀燕亂入滅火器表演？　張泰山回應：別再誤會了

盧秀燕打斷滅火器不尊重 陳禹勳：觀眾席的人就不尊重妳

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

打籃球「吃蘿蔔」手指又黑又腫　別揉之外～教你用肌貼固定保護

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366