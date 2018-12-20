台足發展政策對、實施方法錯　張兆祿：2030進世界盃？別騙人了！

▲足球是全世界最多從事的運動，五人制也不例外。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

足球作為全世界最受人喜愛的運動，各國無不用盡全力發展，台灣也不例外，祭出政策希望能提升足球實力，更喊出2030前進世界盃的宣言，對此台北市五人制足協理事長張兆祿表示，他肯定政策方向，但認為實施方法卻是錯誤的，「結構細節都做不好，2030前進世界盃？別騙人了吧！」

中華足協改選後，由邱義仁回鍋擔任理事長，本月初與媒體閉門進行記者會，表示2030世界盃將擴增到48隊，亞洲預估能分配到8席，因此喊出要前進2030世界盃的宣言，不過對此外界卻存有質疑，台灣隊長陳柏良更曾直言誇張，認為培育基層及教練才是目前最要緊的事。

▲陳柏良直言2030進世界盃很誇張。（圖／記者林育正攝）



而張兆祿也表示，喊出這樣的口號只是做個交代，根本就難以做到，「目前台灣想要發展足球，這個政策是好的，畢竟足球隊孩子的發展是正向的，又是全世界最大的運動，但是要怎麼去推動實行，才是最重要的部分。」

「台灣現在都走意識形態，政府只做出表現，卻讓人忘了細節。」張兆祿說，「怎麼讓結構去改編還需要細心地討論，如果國家的計畫只是找來所謂的『專家學者』打打嘴砲，怎麼可能做得好？」

中華足協編了上億資金希望能提升台灣整體實力，但是卻不作出改變，張兆祿說，「五人制才是足球的根本，若是基層發展不好、觀念不改，11人制也難以成功，現在台灣連亞洲16強都打不進去，基層沒有做出改變，如此2030年還想要打進世界盃，根本就是騙人的，沒那麼簡單。」

▲台北市五人制足協理事長張兆祿。（圖／記者顏如玉攝）