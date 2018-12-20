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五人制是足球根本　理事長張兆祿：發展好了11人制才會強

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▲中學五人制，嘉縣過溝國中(黑)擊敗嘉縣民雄國中(白)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制整體實力有所提升。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／嘉義報導

中學五人制錦標賽近幾年穩定舉辦，參賽球隊實力也有明顯提升，台北市五人制足協理事長張兆祿樂見其成，並表示五人制才是足球的根本，「南美洲13歲以下球員都在練五人制，因為只有五人制基礎打好了，11人制才會強。」

張兆祿說，台灣過去都以訛傳訛，認為11人制才是主流運動，五人制非主流，所以忽略了五人制發展，「這觀念是錯誤的，五人制才是基礎，現在南美洲13歲以下的孩子都在練五人制，很多傳奇球星也都是五人制出身，這完全可以查證到的。」

▲中學五人制，屏東瑪家國中，教練陳宥豪。（圖／記者顏如玉攝）

▲五人制是足球的根本。（圖／記者顏如玉攝）

五人制所需的場地小，相較11人制更講求速度、腳法等，是接觸足球的基本，張兆祿表示，五人制的基礎若是打得好，將來轉往11人制時，球員的視野、思考都會比較清晰，「但台灣卻本末倒置，也導致現在足球發展這麼慢，難以跟上其他國家的速度。」

而基層方面，雖然國、高中球員整體球員實力有提升，但卻遇到了瓶頸，張兆祿說，現在基層只要找幾個想踢球的人，家長就可以當教練，「所以說現在我們不缺選手，只缺教練，教練需要時時進修、持續提升自己的水準，如此球員才能有所進步，帶動整體環境提升。」

關鍵字： 中華五人制足協中華足協張兆祿11人制
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