中學五人制／高市左營為台甲整理場地　給球員努力目標

▲中學五人制錦標賽，高雄左營國中擊敗小港國中闖南區8強。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

只要台灣企業甲級足球聯賽在高雄比賽，就會見到左營國中足球隊在旁幫忙的身影，這次來到中學五人制錦標賽參賽，已經確定闖進南區8強，總教練黃偉庭說，平時球員擔任台甲的幕後工作人員，讓球員在幫忙之餘，看著職業隊也能有個努力的目標。

高雄基層足球主要都為俱樂部，黃偉庭說，據他所知，高雄市就有20家俱樂部，但是這些球員小學畢業後，就沒有校隊或俱樂部能踢，因此左營國中才會在6年前成立五人制足球隊，希望能讓有興趣的小朋友延續足球路，而最初左營就以五人制為主，過往也曾拿過體育署盃第2名。

這次來到中學五人制錦標賽，已經確定闖進南區8強、全國16強，接下來希望能一步步朝冠軍邁進，黃偉庭說，「球員的球技都還不錯，就是比賽經驗和心理方面要再提升，不過隨著比賽增加，相信他們會越打越好。」

▲左營國中教練黃偉庭。（圖／記者顏如玉攝）



比賽之餘，左營國中也會到高雄國家體育場幫助台甲整理場地，「我想這對球員是有利的，他們平時踢球沒什麼機會出去看，但來擔任工作人員可以看到台電等隊比賽，這些職業隊是台灣最頂尖的球隊，也能給球員有個努力的目標。」

雖然左營國中以五人制為主，但球員未來多送到11人制的高中，但想要持續練五人制的球員，左營也會送到民雄農工等校。