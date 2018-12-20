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足協換人　五人制理事長張兆祿：我們只想為台足做事

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▲▼亞洲五人制足球錦標賽,中華vs越南,亞洲五人制,中華五人制,中華隊。（圖／記者季相儒攝）

▲前任中華足協理事長林湧成爭取到今年亞洲五人制在台舉辦。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／嘉義報導

中華足協今年底改選，內部全部改組，由邱義仁回鍋擔任理事長，過去曾代表和足協簽合作協議的台北市五人制足球協會理事長張兆祿對此表示，不管對方決定如何，「我們還是會積極發展足球，因為我們只是因為喜歡、為了國家發展而做。」

中華五人制足協去年5月與中華足協簽訂合作協議，共建一全新的五人制足球發展平台，期能透過此平台，結合彼此發展五人制足球的各項優勢資源，持續推動五人制在台灣的發展，不過簽約才一年多，中華足協就改組，兩協會間的協議雖然仍在，但是否持續合作卻是未知。

▲中學五人制，中華五人制足協理事長張兆祿。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北市五人制足協理事長張兆祿。（圖／記者顏如玉攝）

對此張兆祿表示，五人制足協以前沒和足協合作時也是積極在發展，現在足協改組了，「若是對方願意持續合作，我們當然就會配合，畢竟我們是為了國家的五人制發展再努力，但若是足協決定自己做，我們也沒有問題。」

投入足球發展逾40年，張兆祿目前仍執教清江國小五人制足球隊，提及自己願意為足球努力這麼多年，他表示就是單純喜歡足球，「我們只是喜歡所以願意做，覺得足球發展對台灣環境比較好，如此而已。」

▲▼亞洲五人制足球錦標賽,中華vs越南,亞洲五人制,中華五人制,中華隊林志紘。（圖／記者季相儒攝）

▲中華五人制仍持續發展。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華五人制足協中華足協張兆祿
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