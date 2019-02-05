中華五人制新年發展計畫（一）　台灣走出國際先放眼青奧

▲中華五人制。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

去年的亞洲五人制在台灣舉行，再搭配世足賽的來臨，台灣掀起一股足球熱潮，來到2019年，為了讓足球能更加發展，台北五人制協會理事長張兆祿提出2個大方向規劃，希望台灣球員走出國際，先放眼青奧再著眼國際賽，其二則是希望能讓球員升學管道暢通，讓球員無後顧之憂地訓練。

張兆祿投入足球發展逾40年，目前仍執教於北投清江國小，幾乎大半生都奉獻給足球的他，總是希望能為台灣足球帶來改變，今年他提出第一個規劃，希望能讓台灣球員走向國際，「目前我們已經在台灣規劃幾個培訓的點，包括新竹、花蓮、嘉義和台北，等於北中南東都有一區。」

▲中學五人制積極發展。（圖／記者顏如玉攝）



「這些培訓基地，以國小到高中階段比較健全，」張兆祿說，台灣的體育主要以學校發展為主，所以會希望先把學校結構做得扎實，再吸引其他縣市的學校共同合作，未來再做整合，不過稍微可惜的是，目前大專僅吳鳳大學合作，「其實大專也要有意願才能持續下去，這也是我們目前在努力的方向。」

青年奧運於去年增加五人制足球項目，也讓台灣五人制走出國際看見希望，張兆祿說，現在想要培養球員拼看看2022年青奧，「以現在的台灣足球來說，要邁向國際就以五人制最有機會，其中又以女生機會更大，所以我們非常希望能培養好女生隊，讓他們走出國際、參與奧運。」