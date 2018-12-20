中華五人制外教阿迪爾有望續留　盼為台建統一青訓系統

▲阿迪爾今年亞洲五人制擔任中華隊總教練。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／嘉義報導

中學五人制錦標賽近日在嘉義吳鳳科大進行，過去曾擔任中華五人制總教練的葡萄牙籍教練阿迪爾(Adil Amarante)現身，合約12月底到期的他有望續留台灣，據民雄農工總教練朱家葦表示，足協方面給予正向回應，「若阿迪爾能繼續留在台灣，他會幫我們建立青訓系統，提升整體足球實力。」

出生巴西的阿迪爾，1999年到歐洲發展五人制教練生涯，曾執教過葡萄牙本菲卡俱樂部，2009年開始於亞洲發展，待過日本名古屋海洋，也曾執教中國的深圳南嶺鐵狼，去年底來到台灣擔任五人制國家隊教練，並率隊參加今年初的亞洲五人制。

雖然中華隊最終在亞洲五人制無緣8強，但卻能看出整體國家隊實力的提升，除了國家隊以外，他今年也擔任U20五人制的技術顧問，幫助教練張仟縈帶隊，並擊敗蒙古與大陸，不過合約將在23日到期，是否續約還要看足協的決定。

▲阿迪爾目前住在吳鳳科大，平時會幫民雄農工訓練，也相當關心基層五人制，近日現身中學錦標賽。（圖／記者顏如玉攝）



對此朱家葦表示，足協方面給予的回應是正向的，阿迪爾非常有可能留在台灣，「我們希望他至少再留下2年，他身上很多東西都值得我們學習，到現在只有來台灣1年根本學不完，若是能留下來，希望他可以幫我們建立統一的國、高中青訓系統，多辦理教練的講習，不管是基礎或是進階，而他本身也有意願幫助我們。」

接下來五人制明年還有U17的東亞青運動會（若沒有舉辦成功，可能會以邀請會形式辦理亞太青運），接著11月還有國家隊的東亞盃資格賽等，阿迪爾都有望擔任中華隊教練或技術顧問，幫助台灣五人制更加提升。