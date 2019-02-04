企聯女壘盼邁向「職業化」　新力旺走在前頭率先簽畢業選手

▲企聯女壘，新力旺旺獅總裁莊周文。（圖／資料照／多拏運動顧問提供）



記者顏如玉／綜合報導

企業女子壘球聯賽邁入第四屆，前三屆球員大多以教職員、學生為主，賽程也都安排在假日，但若要走向職業化勢必得做出改變，中華壘協秘書長張家興表示，今年接手葳格豹的新力旺旺獅已經走在最前頭，「他們直接聘用畢業選手專門來打企聯，希望未來每隊都能漸漸跟進，邁向職業化。」

企聯女壘成立，無非就是希望能提供台灣女壘選手能有繼續發展的方向，張家興說，因此走向職業化絕對是最終目標，不過現在企聯球員大多來自球員和教職員，也讓賽程只能安排在假日，「要走向職業化，新力旺已經走在最前面。」

▲凱撒勇士去年奪企聯女壘冠軍。（圖／多拏運動顧問提供）



邁向職業化，表示賽期可能也會做出調整，不再只有假日比賽，連平日都可能有賽程，「若要走向這一步，那以後球員就不能是學生或是教職員，所以新力旺現在用簽約球員的方式，對我們來講是踏出第一步，以『就業』的方式來打球。」

「目前新力旺旺獅已經聘用了幾位畢業的選手，大概一個月支付3到4萬的薪水，讓她們一到五專心練球、六日專心打企聯，這是以往企聯從來沒有的事。」張家興表示，所以希望現在新力旺的作法未來能漸漸影響其他各隊，「可能每年兩、三個企業跟進，這樣三至五年就可以讓球員都轉化為職業球員，其實算下來，各隊需支付的薪資一年大概也一兩百萬，雖然這不容易，但總是有個方向。」

不只賽程改平日打球，張家興說，為了讓企聯女壘更具競爭力，賽期也可能做調整，原先企聯女壘賽期為4月到11月，但這時間多半會撞到其他各國聯賽時間，因此若想要吸引不同國家選手來台，就得將賽期改為冬天，從10月打到隔年4月，「這樣美國的優秀選手可能也會想要來台灣打球。」

從半職業走向職業化不是件容易的事，張家興說，因此他也不急，希望能一步一步慢慢來，「總歸現在有個方向，我不敢講多久時間能真正職業化，但這就是我們的最終目標。」

▲中華女壘。（圖／中華壘協提供）