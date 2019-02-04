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企聯女壘2019再增一隊　前奧運國手韓幸霖領軍青年隊

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▲企聯女壘，韓幸霖。（圖／記者顏如玉攝）

▲前奧運國手韓幸霖(右)原本待在凱撒勇士。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／綜合報導

企業女子壘球聯賽將在2019年邁入第四屆，今年不同的部分，除了新力旺旺獅接手葳格豹外，也新增了青女隊，將由前奧運投手韓幸霖領軍，成為第六隊，不只讓新賽季的賽程更好安排，也能提前讓青女隊員感受國內最高強度的比賽，因應2024年巴黎奧運到來。

中華壘協秘書長張家興表示，其實兩年前中華奧會主席林鴻道就曾提議，希望U19青女隊能加入企聯，「過去排球聯賽也有這樣的例子，不過因為前兩年我們的選手人數不夠，若是組成青女隊，恐會影響其他隊伍人員，直到今年經過評估過後，成立青女隊對其他隊伍影不大，因此我們決定2019年加入青女隊。」

▲企聯女壘，新力旺總裁莊周文，新力旺旺獅。（圖／記者顏如玉攝）

▲新力旺旺獅今年接手葳格豹。（圖／記者顏如玉攝）

企聯本屆除了原本的凱撒勇士、福添福嘉南鷹、台產鬥犬、新世紀黃蜂以及新力旺旺獅，加入第六隊青女隊，讓賽程能更加靈活安排，張家興說，此外最重要的還是希望能讓青女隊員能接班未來中華隊，「目前來看2024年巴黎奧運應該還是會有棒壘球項目，所以我們也需要提早培養下一批新生代的中華隊員。」

而找來「韓總」韓幸霖擔任教練，張家興說，因為去年她率隊在菲律賓拿下今年世青賽的代表權，因此今年將會由她先來帶隊，「但這個任期到企聯結束，年底我們會再作檢討，可能會有新的球隊加入，也可能會續用青女隊，而教練部分也可能會續聘又或者再作討論更改都不一定。」

關鍵字： 企聯女壘2019韓幸霖青年隊
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