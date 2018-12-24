中華女壘3投捕赴美移訓　林素華驚豔：盼未來請外教來台

▲中華女壘資深球員林素華(中)及後輩杜雅婷(左)是師徒關係。（圖／記者張克銘攝）



記者顏如玉／台中報導

中華女壘今年在亞運結束後，特別送出3位投捕手赴美移訓3個月，近日歸國受到不少關注，尤其進步最大的潛力強投杜雅婷，明顯看出身體素質的不同，對此杜雅婷過去的投手教練、資深老將林素華表示，這樣的成果讓她驚豔，因此希望未來有機會台灣也能請外籍教練來台，「這樣不只球員受惠，相信我當教練也能學到很多。」

今年日本女壘世錦賽中，中華隊打擊表現亮眼，全隊超過百支安打傲視群雌，不過投手戰力卻不足，因此中華壘協特別在9月送出2位投手杜雅婷、潘玉琳及1位捕手林志霙赴美移訓，期盼她們在增強身體素質外，也能多練新球種壓制對手。

三個月移訓歸國，尤以杜雅婷的進步幅度最大、表現最為亮眼，林素華說，杜雅婷以前跟著南投縣對到處征戰，雖然有一定的國際經驗，但很容易緊張，不過這次移訓回來能明顯看出不同，「她們訓練完有來和中華隊集合比賽，杜雅婷的表現真的讓我蠻驚豔的，非常大方展現自己所學到的新東西。」

▲左起林志霙、杜雅婷、潘玉琳。（圖／中華壘協提供）



短短三個月，杜雅婷就學會新球路，林素華說，「其實三個月學新球種很難，但她現在卻能在比賽中用上不少的變化球，這對我們國內的打擊也很有幫助，因為打者猜不到你的球路，只能用判斷的，那就會有誤差，讓打者更有壓力。」

另一位投手潘玉琳較少被提及，林素華說，畢竟以前她的國際經驗比較少，「她沒有從小就被帶著到處比賽，抗壓性還沒那麼強，不過這次也有展現出成果，雖然沒有杜雅婷那麼亮眼和穩定，但我相信未來幾年她再多盤養，是足以撐起中華隊的。」

看見兩位投手的進步，林素華認為這一趟真的相當值得，寶刀未老的她剛剛拿下本屆企聯女壘勝投王，她表示不只年輕球員要精進，自己有機會也想要學習更多球種，「我覺得有機會能請外國教練來台灣，讓更多投手受惠，而我當教練也能學習很多，相信對整體環境是會很有幫助。」

▲杜雅婷。（圖／記者張克銘攝）