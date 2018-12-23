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大專足聯／力阻台體轟炸38分鐘　陸官門神許耀瑜要助隊保級

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▲大專足聯，陸軍官校，守門員許耀瑜。（圖／記者顏如玉攝）

▲大專足聯，陸軍官校守門員許耀瑜。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級22日賽事，首戰由陸軍官校挑戰台體大，在守門員許耀瑜多次救球下，力阻台體猛攻直到第38分鐘才被進球，精彩表現也讓場邊裁判大讚，許耀瑜謙虛表示，是隊友幫忙才讓自己能有所發揮，已經大四的他希望能在最後一次聯賽中，幫助球隊保級成功。

過去從來沒有接觸過足球，許耀瑜進入陸官後在高中同學邀請下才加入球隊，「那時候看大四的守門員學長很屌，幫助球隊從二級打上一級，就很崇拜他，也想練守門員，希望自己能成為像他一樣厲害的球員。」

許耀瑜坦言，剛加入球隊時，體能很操、觀念又不懂，那時候都被罵到臭頭，不過為了更精進自己，許耀瑜也會自己去觀看教學影片、觀察其他隊守門，直到大二擔任守門員以後，享受到和球隊一起奪勝的快樂，「感覺很好，也想要堅持到現在。」

▲大專足聯，陸軍官校，守門員許耀瑜。（圖／記者顏如玉攝）

大專聯賽碰上擁有多位國手的台體大，陸官在許耀瑜多次神勇撲救球下，堅持到第38分鐘才被進第一球，上半場僅被進2球，許耀瑜說，能有這樣的表現都要歸功隊友的幫忙，而陸官教練耿仕榮則表示，「弱隊強守門，他常常被對手攻門，更能練出反應及撲救球能力，四年來也能看出他進步很多。」

下半場可能體力下滑，陸官難敵台體狂轟猛炸被攻進9球，終場以11球之差吞敗，已經大四的許耀瑜表示，最後一年踢聯賽，希望自己能幫助球隊保級成功，讓他能安心把球門交給學弟守下去。

▲大專足聯，陸軍官校敬禮照。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 大專足聯台體大陸軍官校許耀瑜
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