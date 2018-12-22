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中學五人制／每學期全隊沈澱齊設目標　爽文直指全國4強

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▲中學五人制，南區佳里(藍)不敵中市爽文(黃)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中市爽文國中每學期全隊都會一起制定年度目標。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／嘉義報導

今年在中學五人制聯賽中拿下冠軍的中式爽文國中，來到錦標賽後不減氣勢，21日於南區複賽中擊敗勁敵南市佳里勇奪南區第一，明年也將到北部參與全國決賽，教練李名宥表示，新學期初全隊會一起討論年度目標，「錦標賽我們就設定至少全國4強。」

爽文足球隊成軍不過3年，就在今年5月拿下五人制國男組冠軍，9月迎來新的學年，李名宥說，「每個學年初我們都會全隊一起討論，不單單只有教練或是幾個球員，而是全隊一起坐下來，就五人制主要的年度三大賽事體育署盃、聯賽及錦標賽設定目標，設定好了以後球員就會放在心上，大家也會因為想要去完成而願意更努力去練習。」

▲中學五人制，爽文國中(黃)擊敗佳里國中(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

▲中學五人制錦標賽，爽文國中(黃)擊敗佳里國中(藍)取得南區第一。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

李名宥說，全隊對於討論年度目標這件事相當慎重，「我不會突然在今天練習說要討論，而是給球員一兩天時間去沈澱、去思考，他的技術水平在哪裡？球隊的練習狀況如何？再去衡量新的一年目標應該放在什麼樣的高度。」

不只全隊，個人的話則是希望球員能透過私下和教練溝通，表達自己認為自己不足、想要加強的地方，「透過交流的方式，也能讓教練知道球員自己哪裡想要做加強，在訓練當中就可以再做針對。」

本次錦標賽中，李名宥坦言，最初小組賽表現沒有很好，不過透過一場場比賽去做調整後，能明顯看出進步，後來也闖進南區8強、拿下全國決賽的門票，21日更以3比0擊敗佳里取得南區第一，「接下來我們希至少能打進全國4強，一步步挑戰最佳成績。」

▲中學五人制，爽文國中(黃)擊敗佳里國中(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足國男組中市爽文
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