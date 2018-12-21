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中學五人制／後勁增女足參與11人制　盼拓展運動人口

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▲中學五人制，後勁國中，鄢和芊。（圖／記者顏如玉攝）

▲後勁國中今年增設女足，不過鄢和芊仍選擇留在男足隊。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／嘉義報導

身為傳統足球名校，高雄後勁國中為了吸引更多足球人才，今年增設了女足社，近日來參加中學五人制錦標賽的後勁男足教練黃崇富說，女足會專攻11人制，接下來也將參加11人制的聯賽，與男足做出差別。

後勁國中足球隊過去都以男足為主，且以五人制為主，不過女生想練的話也能參加，後勁本次陣中就有一位女球員鄢和芊，和男生一起在場上奮戰，一點也不受到性別影響，她表示和男生練球反而更能激發自己想要努力追上大家的心。

▲中學五人制，後勁國中，鄢和芊。（圖／記者顏如玉攝）

▲雖然女足曾來問過，但鄢和芊選擇留在體育班和男足一同訓練。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

為了拓展足球運動的人口，吸引更多球員來，後勁今年決定增設女足社，不過和男足不同的是，女足球員是普通班，且專攻11人制，黃崇富說，「但因為學校沒有專門的場地，所以除了在學校操場練以外，她們也常會到國小場地訓練，且她們也有另外的教練帶領，之後將會參加11人制聯賽。」

學校增設女足，但鄢和芊卻決定留在五人制球隊，她說比起草地自己更喜歡木板踢球的感覺，但已經國三的她也透露未來可能會轉向別的跑道，「發現自己對美術更有興趣，再加上沒有想要繼續踢球的感覺，所以我想要嘗試別條路。」

▲中學五人制，後勁國中，鄢和芊。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中學五人制中學五人足國男組後勁國中女足
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