中學五人制／後勁不求連霸　目標4強先學著改變態度

▲後勁國中(藍)為上屆中學五人制錦標賽冠軍。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

上屆拿下中學五人制錦標賽國男組冠軍的後勁國中，本屆於南區複賽中僅能爭奪5、6名，總教練黃崇富表示，這批球員的態度較為被動，因此他特別希望球員能學習如何自律、自己面對問題，「今年目標先放全國4強吧，最重要的還是期望他們能有所蛻變。」

後勁國中上屆錦標賽中打得強勢，預賽、複賽全勝，僅在全國賽首戰不敵中興，接下來一路贏到決賽，冠軍戰再戰中興後上演復仇，以7比0大勝拿下冠軍，不過許多球員都畢業，今年換一批球員後，在複賽中卻打得跌撞，雖然拿下全國16強門票，但南區僅能爭5、6名。

▲後勁國中球員自主討論，教練不介入。（圖／記者顏如玉攝）



這次比賽中，明顯能看出教練不再於比賽中下達指令，反而讓球員自主討論，黃崇富坦言，在小組賽最後一戰面對福科時，下半場球員的態度讓他生氣，「我覺得他們的心態不是很好、很被動，所以我給他們的方針是讓他們自己去討論，自己去安排要下場的人員、調度的人員、以及要打的時間多長，學著打出適合自己的比賽。」

「比賽就是練習的呈現，」黃崇富說，「我希望我的球員能學著主動去面對比賽、面對問題，有時教練說得太多，反而讓球員不知道怎麼去思考。養成球員主動思考的習慣，他們才會懂得舉一反三，並將這些東西內化為自己的東西、應用在球場上。」

雖然上屆拿下冠軍，但黃崇富認為，每屆球員特質都不同，他不強求要連霸，「先以4強為目標吧，我不會給球員設想太多，只希望他們每場球都能打出應有的表現，拿出練習的東西，並在這段時間學著改變，期望在決賽能有所蛻變。」