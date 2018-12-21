中學五人制／難突破爽文戰術　佳里南區第二：也有好處

▲中學五人制，南區佳里(藍)不敵中市爽文(黃)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

中學五人制錦標賽國男組南區複賽尾聲，21日最終由中市爽文以3比0擊敗南市佳里拿下南區第一，賽後佳里教練吳谷峰坦言，原先觀察所有對手就覺得爽文是最大挑戰，今他們戰術又執行相當成功，「這也是我們回去以後要學習的地方。」

佳里與爽文在本次南區複賽的小組賽中，都以三戰全勝之姿率先闖進南區8強、拿下全國16強門票，接著8強又分別擊敗高市瑞祥及高市後勁，4強則是擊退嘉縣過溝和屏縣瑪家拿下冠軍戰門票，兩隊最終在21日決賽相遇。

▲南區佳里。（圖／記者顏如玉攝）



此役雙方打得激烈，不過爽文率先進球突破僵局，下半場佳里雖然積極反攻，但卻多次欠缺臨門一腳，反倒是爽文又接連進球，雖然末段佳里打出Power play仍難挽回局勢，最終只能以0比3不敵爽文，排名南區第二。

吳谷峰表示，賽前他沒有給球員設定目標給壓力，只有下達指令不要受傷，因為兩週後又有聯賽，「但這場比賽也讓我們看見自己的不足，爽文在小組、戰術執行相當成功，是我們要學習去破解的地方。」

雖然沒能拿下南區第一，但吳谷峰認為這樣也有好處，「相比第一名，第二名反而有更多檢討的空間，我們接下來也會研究如何破解他們的戰術，為接下來的聯賽做準備。」

本次南區複賽結束，爽文拿下南區第一、佳里第二，後面三到八名依序為屏縣瑪家、嘉縣過溝、高市瑞祥、高市後勁、高市左營及中市福科，上述8隊都取得全國決賽門票，將在明年3月北上參賽。

▲佳里接下來備戰聯賽。（圖／記者顏如玉攝）