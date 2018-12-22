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大專足聯／交大隊長曾踢日本U23　原田拡帝把足球當生命一部分

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▲▼ 大專盃,大專足聯,淡江隊長飯塚章悟（黑衣）,交大隊長原田拡帝。（圖／記者謝孟儒攝）

▲淡江隊長飯塚章悟（左）,交大隊長原田拡帝。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級21日賽事，交通大學出戰北科大，靠著交大隊長日籍原田拡帝一人獨進5球，交大以7比0贏球，不過原田拡帝對於在台灣踢球有許多感嘆及想法，「我在台灣對自己的技術是很有信心，也知道我的等級不一樣，但想帶給大家職業隊的踢法。」

原田拡帝參與三場比賽踢進10球，這次碰上北科大，上半場就因為多次溝通協調，讓他和隊友之間有些齟齬，半場時也和教練不斷溝通，到了下半場改變自己的心態做好自己，仍幫助球隊以7比0贏球，從小在日本踢球，進入川崎前鋒青年隊後，也曾踢過日本U23國家隊。

▲▼ 大專盃,大專足聯,交大vs北科大,交大隊長原田拡帝。（圖／記者謝孟儒攝）

原田拡帝表示，「本來有收到川崎職業隊的邀請，但我覺得足球員壽命沒有那麼長，我的個性是，如果要做就要做最完美，所以把足球當成興趣就好，還有其他像是自創品牌服裝。」來自台日混血家庭，「從小交大教練和我爸媽的老朋友，青訓之後我有在國外克羅埃西亞職業隊踢球，合約滿了，又受傷，教練知道我沒有球隊，就讓我在台灣踢球也幫交大踢。」

▲▼ 大專盃,大專足聯,交大vs北科大,交大隊長原田拡帝。（圖／記者謝孟儒攝）

不過在台灣踢球也面臨一些和日本甚至是職業隊完全不同的風氣，原田拡帝談到對上北科大比賽感到生氣，「我把足球當成生命一部分，做什麼都想要認真，我帶傷仍會為球隊拼命拿分數，前兩場得5分，生氣的點是一開始講話方式不太好，但希望他們理解，但他們基本功沒做好，沒進球又生氣又不練習。」

「我們還可以做到啊，跟淡江都可以拼了。」原田拡帝現在也有在企甲皇家蔚藍踢球，感覺不是職業隊，「我有經過日本隊傳統的專業訓練，所以踢起來會很輕鬆，但希望在台灣每個人都有對足球的期待，我以前是U23的國家代表隊，那時候在克羅埃西亞徵召回來，所以能夠分享給大家，多鼓勵他們。」

▲▼ 大專盃,大專足聯,交大vs北科大,交大隊長原田拡帝。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃淡江大學飯塚章悟原田拡帝
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