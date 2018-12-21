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大專足聯／新加坡踢球的淡江日籍隊長　飯塚章悟大四交棒學弟

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▲▼ 大專杯,大專足聯,淡江vs輔大，10號飯塚章悟,1號井上湧貴。（圖／記者謝孟儒攝）

▲10號飯塚章悟。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級21日賽事，第二場由淡江大學碰上上屆冠軍的輔仁大學，輔大展現快攻進球能力，以8比0力壓對手，賽後淡江日籍隊長飯塚章悟提到，「我們沒有辦法傳球，只能一直防守，就沒辦法得分。」未來將交給學弟們，像是僅大一的日籍井上湧貴繼續帶領淡江。

淡江大學碰上輔仁大學上半場就0比5落後，下半場輔仁打出一波小組快攻，把比分擴大至0比８，飯塚章悟下半場一球射門，很可惜踢飛了，算是一次射正，自己也懊惱搥地覺得可惜，今年已經大四的他，除了準備好接下來的賽事外，也將繼續準備企甲皇家蔚藍的比賽。

飯塚章悟提到，「這場比賽先發一半球員都因為期末考沒辦法到，所以大家都不是打原本的位置，就比較難打，下半場大家可以一起往前壓，但是體力問題沒辦法，大家一直防守沒辦法往前就很難得分。」

▲▼ 大專杯,大專足聯,淡江vs輔大，10號飯塚章悟,1號井上湧貴。（圖／記者謝孟儒攝）

飯塚章悟出生在日本，從幼稚園開始踢足球，「但國高中沒有好好練習，國中就去新加坡，高中畢業之後，就直接從新加坡飛來台灣因為想學國語才來台灣，我一直都在國外踢球，但都是踢好玩的，也有踢五人制。」

「這是我最後一次大專盃，我四年都有踢大專盃，今年才是隊長。」飯塚章悟提到，「球隊中大家國籍不同，觀念不太一樣，面對一些強隊像是輔大、北體、銘傳很會傳球，我們溝通不是很好，就不會幫忙防守，沒有小組配合，有些人不會中文，有些不會英文。」

不過飯塚章悟未來將到交通大學唸研究所，因此也會轉到交大繼續踢球，也有加入皇家蔚藍，和交大隊長、同樣是日籍球員的原田拡帝本就是隊友，2人也是好友，都會一起練習。

▲▼ 大專杯,大專足聯,淡江vs輔大，10號飯塚章悟,1號井上湧貴。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃淡江大學飯塚章悟原田拡帝
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