大專足聯／從第一志願組「成大風格」　守門員五人制來體會多

▲魏以恆 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級21日賽事，首場由成功大學碰上實力堅強的銘傳大學，成功大學始終難以攻過半場，最終0比6落敗，賽後守門員魏以恆表示，作為可能會常被轟門的球隊守門員，「都是很的練習機會。希望以後可以支撐成大的守門。」

成功大學碰上銘傳大學實力有段差距，成大始終難以越過半場，只有零星的進攻，但都掉球或是遭到反快攻掉分，魏以恆守了大半場，撲下幾次驚險球，不過自由球猜對邊還是難以補救，最終成大以0比6輸球。

▼涂紹捷進球。

今年大二的魏以恆從小就有踢球，不過在大學之前踢得是五人制，進大學才改成11人制，因為身高比較高，小學就被教練選當守門員，「不過有正式訓練的話，是從高中到現在5年多，踢高中讀得是南一中，踢五人制足球，大學改踢11人制。」

覺得五人制和11人制最大不同，魏以恆表示，「比較大有些高吊球比較難處理，就要練習判讀，從小一直擔任守門員，幫球隊鞏固最後防線守門，雖然沒辦法參與進攻，但在守門上也是能提振士氣，遇上傳統強隊都是很好的練習機會，以後可以支撐成大的守門一部分外籍生。」

魏以恆表示，球隊組成有一般生，也有體資生，「像我就是體資生，學測入學考足球術科，靠排名進來。」至於場邊替補球員熱情的加油聲，成為成大的一大風格，「這可能有一部分是我們高中的關係，大家都是第一志願（南一中）來的，我們技術不夠就是靠士氣，算是成大風格，輸球但是不能輸士氣。」