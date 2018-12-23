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企聯女壘／可能是最後一次獲獎　林素華珍惜奪勝投王的榮譽

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▲企聯女壘，林素華勝投王。（圖／記者顏如玉攝）

▲企聯女壘，林素華榮獲勝投王特別感謝和珍惜。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台中報導

第三屆企聯女壘結束，資深左投林素華以9勝奪下勝投王，致詞時特別表示，自己這個年紀還能拿下勝投，真的要非常感謝隊友的幫忙，「對我來說是相當高的榮譽，畢竟現在年輕人實力上來了，這也可能是我最後一次拿下這個獎，格外珍惜。」

林素華是我國極具代表性的女壘人物，自1999年就加入青年國家隊，至今參與過四屆亞運及兩屆奧運，直到現在仍是中華隊的重要角色，並在企聯女壘效力福添福嘉南鷹，擁有相當豐富的經驗，而她也表示，希望自己能拼到2020東京奧運，給自己一個完美的ending。 

▲▼2018雅加達亞運,亞運女壘,中華對中國,中華隊,林素華（圖／記者季相儒攝）

▲中華左投林素華「寶刀未老」要拼到2020東京奧運。（圖／記者季相儒攝）

自己以38歲「高齡」拿下勝投，是不是表示後輩難以追上前輩的實力？林素華說，其實並非如此，現在很多年輕人都漸漸將實力提升，尤其這次去美國移訓三個月的自家學生杜雅婷，「很明顯可以看出來她的進步很大，短短三個月就學到很多新球種，還能在比賽中用出來，真的讓我很驚艷！」

因此，能在本屆企聯女壘中拿下勝投，林素華格外珍惜，「我很高中我在年紀這麼大的時候還拿下勝投，是相當高的榮譽，覺得很珍貴也很珍惜，更感謝隊友，要是有人失誤或造成重大失分，我也不可能有勝投，畢竟比賽是9個人的事，這份榮耀是靠大家一起努力得來的。」

關鍵字： 企聯女壘林素華勝投王
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