中學五人制／過去一年轉戰11人　南市佳里回歸喚球員記憶

▲中學五人制錦標賽，佳里國中(藍)不敵爽文國中(黃)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／嘉義報導

南部足球傳統名校台南市佳里國中，去年因為人數充足，加上五人制打出不錯的成績，因此轉戰11人制，教練吳谷峰說，不過今年有3位球員因課業退出，因此他們也決定回歸五人制，「『荒廢』一年的五人制，我們就不斷播放影片去喚醒球員的記憶，這次比賽中也能看出球員已經漸漸打出水準。」

佳里足球隊目前這批國三球員，曾是105學年度U13青少年盃(11人制)冠軍，基本動作扎實，再加上人數充足，因此去年改攻11人制，吳谷峰說，「我們也有參加聯賽，和傳統強隊實力不會差太多，對上黎明也只輸2球。」

不過，後來球隊中有三位球員選擇讀書退出球隊，人數相對比較不足，也因此佳里果斷在今年暑假回歸五人制，「我們等於停練五人制一年了再回來，所以比賽前就不停重複播放影片給球員看，一直開會講解觀念、練習，希望能趕快喚醒球員記憶。」

▲佳里足球隊一度轉戰11人制。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



所幸佳里的五人制基本實力仍在，本次錦標賽南區複賽就在小組賽以三戰全勝之姿率先闖進南區8強、拿下全國賽門票，接著又擊敗高市瑞祥、嘉縣過溝闖進冠軍戰，可惜和中市爽文激鬥40分鐘後，以0比3落敗。

「他們已經一年沒有接處五人制了，過去都在準備11人制，」吳谷峰說，但隨著比賽進行，球員也漸漸找回記憶，表現漸入佳境，「不過在戰術方面還是要再加強，今天輸給爽文也有好處，回去要研究破解他們方法以外，也有更多檢討的空間，來面對接下來的聯賽和明年的全國賽。」