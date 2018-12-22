企聯女壘／凱撒勇士隊史首冠　佩次科娃「五冠王」最大贏家

▲凱撒勇士勇奪企聯女壘冠軍。（圖／多拏運動顧問提供）



記者顏如玉／台中報導

2018年企業女子壘球聯賽於22日在台中舉辦頒獎典禮，凱撒勇士在上個月25日擊敗福添福嘉南鷹奪下總冠軍，而捷克投手佩次科娃(Veronika Peckova)不只拿下總冠軍戰最有價值球員，還拿下年度最有價值球員、最佳投手、三振王及最佳選手投手獎，以「五冠王」成為本季最大贏家。

企聯女壘冠軍戰進行七戰四勝，凱撒勇士與福添福嘉南鷹糾纏到第七戰，凱撒勇士雖然在第二局因佩次科娃暴投、暴傳失分，但第三局隨即展開攻勢，石靚蘋敲安先送回追平分，蘇奕璇再一支帶有2分打點的安打，單局拿下3分超前，最終凱撒勇士以4比2守住勝利，阻斷嘉南鷹連霸路、奪下隊史首座冠軍，而佩次科娃奪下總冠軍戰MVP。

▲凱撒勇士佩次科娃。（圖／多拏運動顧問提供）



佩次科娃今年表現亮眼，以防禦率0.352拿下最佳投手獎及最佳選手投手獎、95K成為三振王，同時也是總冠軍及年度MVP，不過22日的頒獎典禮時，她因為在紐西蘭過節而未能出席，但仍特別錄影表達感謝及喜悅，表示能為凱撒勇士做出貢獻非常開心。

年度獎項：

年度MVP：佩次科娃

最佳投手：佩次科娃

最多勝投：林素華

打擊王：李思詩

全壘打王：李思詩

打點王：李思詩

盜壘王：野村麗奈、姜婷恩、賴孟婷、林宜穎

三振王：佩次科娃

最佳教練：林德隆

最佳選手：

投手：佩次科娃

捕手：林志霙

DP：李思詩

一壘手：陳家宜

二壘手：潘竹瑜

三壘手：花藝津

游擊手：楊依婷

外野手：姜婷恩、顏逸、黃佩真

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