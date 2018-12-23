企聯女壘／赴美移訓下半季沒參賽　「前五冠王」杜雅婷嘆可惜

▲企聯女壘新生代投手杜雅婷。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台中報導

為了加強中華女壘投手戰力，中華壘協在雅加達亞運後，特別送出2位投手1位捕手赴美移訓三個月，直到12月才回台，而剛升上大學的杜雅婷也因此錯過企聯女壘下半季極大專盃，讓她直呼可惜，「因為前兩屆都有參加，今年沒能和隊友一起奮戰就覺得很可惜。」

中華女壘在8月的世錦賽，以團隊114支安打傲視群雌，包括顏逸、陳家宜、林鳳珍、李思詩等人在打擊榜都榜上有名，但投手卻稍嫌不足，場場都有不少失分，這也是目前中華隊想要重返奧運最需加強的部分，因此亞運結束後，中華壘協二話不說，儘速將潛力投手杜雅婷、潘玉琳送出國外訓練。

▲杜雅婷去年拿下五大個人獎項。（圖／企聯女壘提供）



杜雅婷去年在企聯表現亮眼，先發15場、獲得10場勝投，拿下勝投王外，更以防禦率3.09、67K拿下防禦率王、三振王以及最佳投手，最終也拿下年度最有價值球員獎。本季因為赴美移訓，杜雅婷無緣出賽企聯女壘下半季所有比賽，包括冠軍戰都無法參與，她坦言真的很可惜，「我很想回來享受冠軍戰的氛圍，和球隊一起感受比賽的狀況，但今年卻在美國看她們比賽，真的很可惜啦。」

不過這一趟美國移訓收穫豐富，也彌補杜雅婷的失落，不只身體素質更加強壯以外，也學習到新球路，更能感受到自己上下半身的協調提升，「我覺得自己真的進步蠻多，現在就是把新球種練得更好，為球隊做出更多貢獻！」

▲杜雅婷赴美移訓成效佳。（圖／中華壘協提供）