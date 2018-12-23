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企聯女壘／新力旺旺獅接手葳格豹　新季豪言要角逐冠軍

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▲企聯女壘，新力旺旺獅，總裁莊周文。（圖／多拏運動顧問提供）

▲新力旺國際控股集團總裁莊周文接手葳格豹。（圖／多拏運動顧問提供）

記者顏如玉／台中報導

三年前企聯女壘成立之初，葳格教育體系就贊助球隊出賽，不過今年賽季結束後，決定交棒給新東家新力旺國際控股集團，而總裁莊周文也在22日出席頒獎典禮，表示中華女壘在本屆雅加達亞運奪下銀牌表現讓他驚艷，因此選擇接手球隊，明年將會以「新力旺旺獅隊」亮相，豪言將要角逐總冠軍。

莊周文表示，過去他一直都在東協做生意，從來沒有過女壘，直到今年中華女壘在印尼拿下亞運銀牌好，讓他了解到原來台灣的女壘也能在國際舞台中發光發熱，「我的好朋友亞洲壘球總會潘一全主席也邀請我來參與比賽，看到比賽也激起我的熱情，就像職棒一樣那麼刺激，所以葳格豹邀請我們支持球隊，我二話不說就答應了。」

明年，被新力旺集團接手的葳格豹將以「新力旺旺獅」亮相企聯，莊周文說，因為自己是獅子座，對獅子非常有感情，因此才會選用獅子，也希望2019年球隊在本集團的大力支持下能旗開得勝、『旺』起來。」

為了能在新賽季打出更好的成績、挑戰聯賽第一，莊周文表示，他也特別請教練積極向外尋求外援，目前預計將會簽約兩位墨西哥投手及一位日本打擊，「我們會提供完善的後勤資源，讓球員無後顧之憂地拼戰，向總冠軍發起衝擊以外，也希望能這些選手能刺激本土好手進步，朝2020東京奧運奪金邁進。」

▲企聯女壘，新力旺總裁莊周文，新力旺旺獅。（圖／記者顏如玉攝）

▲新力旺總裁莊周文。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 企聯女壘葳格豹新力旺旺獅
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