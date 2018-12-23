企聯女壘／李思詩再奪打擊三冠　逾10年蹲捕生涯盼找回動力

▲企聯女壘頒獎典禮，李思詩勇奪四冠。（圖／多拏運動顧問提供）



記者顏如玉／台中報導

第三屆企聯女壘22日舉辦頒獎典禮，福添福嘉南鷹強打李思詩勇奪打擊王、打點王及全壘打三冠王，打擊成績相當出色，不過提及自己的表現，李思詩認為今年不如預期，甚至有種身心疲憊想退休的感覺，「其實練這麼久也有點累了，找不到動力，但我也想趕快找回感覺。」

從第一屆企聯女壘就勇奪三冠王的李思詩，今年再度以打擊率0.419拿下打擊王及最佳指定打擊、10轟成為全壘打王、28分榮獲打點王，收穫四冠的她大方表示要將獎金捐出來請全隊吃飯，「因為沒有她們就沒有我現在的表現，非常謝謝她們。」

▲李思詩打擊能力出色。（圖／多拏運動顧問提供）



國中因為不想練投手而改蹲捕，李思詩笑說當初只是聽到體能太重會害怕，沒想到擔任捕手以後還是很操體能，不過可能也因為有興趣，自己才會蹲到現在，超過10年的捕手生涯，李思詩坦言近期在美國移訓結束後，有明顯的身心疲憊，「每天練習、打這麼多年真的會累，也想過到底還要不要繼續打下去。」

李思詩為中華女壘重砲及主戰捕手，也是企聯福添福嘉南鷹的重要角色，平時練習量大、時間也長，一到五要在左訓、六日又要打聯賽，幾乎沒有休息時間，「現在打球的感覺就是疲憊，想說要不要乾脆回埔里高工好好當好專任教練、帶好學生就好。」

中華女壘現在正積極備戰明年的東京奧運資格賽，形成只會更加緊湊，李思詩表示，自己還是會繼續投入訓練，盡量不要讓想法影響到表現，也希望自己能趕快找回打球的快樂和感覺，為球隊做出貢獻。

▲李思詩蹲捕超過10年。（圖／記者季相儒攝）