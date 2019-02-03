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接手中華女壘隊長　楊依婷要以身作則帶起新生代拚資格賽

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▲▼2018雅加達亞運,亞運女壘,中華對中國,中華隊,楊依婷（圖／記者季相儒攝）

▲中華女壘強打楊依婷接任隊長。（圖／記者季相儒攝，圖下同）

記者顏如玉／綜合報導

去年雅加達亞運結束後，中華女壘經歷換血，許多資深球員包括賴孟婷、陳妙怡等人都揮別戰袍，讓新生代球員接班，不僅如此，隊長也由楊依婷接手，對於新舊世代的融合，她坦言有一定的壓力，「但我就是做好自己，希望能以身作則帶領大家朝目標亞太區資格賽冠軍前進。」

經歷換血，就怕有「斷層」的問題，中華壘協秘書長張家興說，所以亞運結束後，中華女壘持續集訓沒有解散，持續為今年的東京奧運亞太資格賽努力，讓年長的球員保持競爭力並傳承經驗，同時也給年輕球員更多成長、經歷大賽的機會，以期能盡快銜接。

▲▼2018雅加達亞運,亞運女壘,中華對中國,中華隊獲勝,楊依婷（圖／記者季相儒攝）

在新舊交替之際接任隊長，楊依婷坦言一開始壓力真的很大，尤其她又非常希望新進的學妹們能有更好的表現，所以自己也曾陷入帶隊低潮，「後來我就調適自己，把我該做的先做好，當我做好自己，學妹看見進步就會想要跟上，因為一個人想要強大，她一定會想辦法去做能讓自己變強的事。」

許多新生代球員加入球隊，也讓中華女壘煥然一新，楊依婷說，這批球員最大的不同，就是很勇於表現自己，也會努力去討論、溝通球技，「其實我覺得這一批的實力不比雅加達亞運那批差，就是較欠缺經驗，所以多參加比賽一定可以彌補上，而我的目標當然是希望能和大家一起拿下亞太資格賽的冠軍，挺進東京奧運。」

▲中華女壘美國移訓。（圖／中華壘協提供）

▲中華女壘新舊世代交替。（圖／中華壘協提供）

關鍵字： 中華女壘隊長楊依婷東京奧運亞太資格賽
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