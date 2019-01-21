中華女壘爭奧運門票最後機會　上海今年主辦八搶一

▲雅加達亞運中華女壘獲銀牌（圖／記者李毓康攝）

記者王翔／台北報導

中華女壘爭取明年東京奧運門票之路，只剩下今年九月下旬在上海舉辦的的亞大區資格賽，此賽事是八搶一，八國參賽地區包括亞洲六席以及大洋洲的澳洲和紐西蘭，中華壘協秘書長張家興承認取唯一一席難度很高，但並非不可能，中華女壘必定全力爭取。

奧運女壘和棒球同樣只有6席，去年世錦賽冠軍美國先獲得門票，所剩的4席採用以往的各洲資格賽，目前分配是美洲兩席，歐非一席，人及亞大區一席。

亞洲6席將由今年七月在印尼舉行的亞洲錦標賽前六名產生，基本上中華隊和中國、南韓、菲律賓前四名沒有問題，另外後面可能是香港和印尼，再加大洋洲的紐澳兩強，八搶一的局面產生，主辦也由中國爭辦到，將在上海崇明島進行，也顯示中國非常想要以主場的優勢力量爭取到奧運門票。

中華隊曾在2007年在台南舉行的北京奧運資格賽，擊敗紐西蘭、南韓、北韓、新加坡、菲律賓進行六搶一奪得北京奧運門票，本屆我國未再主辦資格賽，由中國爭到主辦。

形勢雖然兇險，但並非完全沒有機會，張家興指出，尤其是中華隊過土最差的打擊，在去年世錦賽和亞運都有明顯的進步，加上送年輕兩投一捕到野到美國強化訓練三個月，接下來中華隊一直移地訓練比賽，大家都在進步，但中華隊也非過去兩年的戰力，中華隊並非一定會輸給最強澳洲和地主中國。

▲雅加達亞運中華女壘獲銀牌（圖／記者李毓康攝）