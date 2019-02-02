中華女壘好辛苦！初三才能回台　備戰奧運資格賽行程滿檔

▲中華女壘赴澳洲移地訓練。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

去年的日本女壘世錦賽，是東京奧運資格賽的第一站，若沒能取得資格，則要在各大洲資格賽中取得第一，而中華女壘為了拼今年10月的亞太區資格賽，1月底特別到澳洲移訓，直到初三(2月7日)才會回台，但回來後也只能休息幾天，就要持續集訓。

去年亞運結束後，中華女壘經歷換血，資深老將包括陳妙怡、賴孟婷、林佩君等人都退出，找來許多新生代球員，中華壘協秘書長張家興說，「現在年輕的要磨練，而稍微年長的要維持競爭力，所以整年行程會比較忙。」

▲中華女壘新生代球員要接班。（圖／記者季相儒攝，圖下同）



中華女壘將在27日赴澳參與亞太盃，張家興說，這次參賽的隊五還有澳洲、鈕西蘭及中國，「這些都是要打資格賽的隊伍，所以也算是亞太區資格賽的前哨戰，我們也會派情蒐人員去做情蒐。」

這次移訓要到初三才會回台，中華女壘接著只能稍作休息就要回到左訓，3月則要赴日參加豐田盃，對戰一部的球隊，張家興說，過去中華隊對上這些球隊勝率還沒破一半過，「不過也因為如此，更能刺激中華隊成長。」

5月初中華女壘將到雅加達參加亞洲盃(前亞錦賽)，這場比賽為奧運資格賽的資格賽，取得前6名才能打亞太資格賽，但若日本在內則取到7名。亞洲盃結束後就準備6月赴美參加美國盃、加拿大盃，預計7月底才會回台。

接著8月底中華隊還將赴日參與日本盃，並留在當地與一部球隊交流道9月初回台做最後調整，直到亞太資格賽前一兩天才會到上海，迎接24日的東京奧運亞太資格賽。

東京奧運讓棒壘球重返奧運，但卻將席位縮到僅剩6席，增加拿下門票的難度，目前除去地主日本、世錦賽冠軍美國後，剩下的4席將在歐非區、亞太區各產生1席，美洲區有2席，因此中華隊積極備戰最後一次取得奧運資格的機會，9月24日在上海舉辦的亞太區資格賽。