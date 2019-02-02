運動雲

> >

中華女壘好辛苦！初三才能回台　備戰奧運資格賽行程滿檔

ETtoday運動雲

▲▼2018雅加達亞運,亞運女壘,中華對中國,中華隊獲勝（圖／記者季相儒攝）

▲中華女壘赴澳洲移地訓練。（圖／記者季相儒攝）

記者顏如玉／綜合報導

去年的日本女壘世錦賽，是東京奧運資格賽的第一站，若沒能取得資格，則要在各大洲資格賽中取得第一，而中華女壘為了拼今年10月的亞太區資格賽，1月底特別到澳洲移訓，直到初三(2月7日)才會回台，但回來後也只能休息幾天，就要持續集訓。

去年亞運結束後，中華女壘經歷換血，資深老將包括陳妙怡、賴孟婷、林佩君等人都退出，找來許多新生代球員，中華壘協秘書長張家興說，「現在年輕的要磨練，而稍微年長的要維持競爭力，所以整年行程會比較忙。」

▲▼2018雅加達亞運,亞運女壘,中華對中國,中華隊,蘇奕璇（圖／記者季相儒攝）

▲中華女壘新生代球員要接班。（圖／記者季相儒攝，圖下同）

中華女壘將在27日赴澳參與亞太盃，張家興說，這次參賽的隊五還有澳洲、鈕西蘭及中國，「這些都是要打資格賽的隊伍，所以也算是亞太區資格賽的前哨戰，我們也會派情蒐人員去做情蒐。」

這次移訓要到初三才會回台，中華女壘接著只能稍作休息就要回到左訓，3月則要赴日參加豐田盃，對戰一部的球隊，張家興說，過去中華隊對上這些球隊勝率還沒破一半過，「不過也因為如此，更能刺激中華隊成長。」

5月初中華女壘將到雅加達參加亞洲盃(前亞錦賽)，這場比賽為奧運資格賽的資格賽，取得前6名才能打亞太資格賽，但若日本在內則取到7名。亞洲盃結束後就準備6月赴美參加美國盃、加拿大盃，預計7月底才會回台。

接著8月底中華隊還將赴日參與日本盃，並留在當地與一部球隊交流道9月初回台做最後調整，直到亞太資格賽前一兩天才會到上海，迎接24日的東京奧運亞太資格賽。

東京奧運讓棒壘球重返奧運，但卻將席位縮到僅剩6席，增加拿下門票的難度，目前除去地主日本、世錦賽冠軍美國後，剩下的4席將在歐非區、亞太區各產生1席，美洲區有2席，因此中華隊積極備戰最後一次取得奧運資格的機會，9月24日在上海舉辦的亞太區資格賽。

▲▼2018雅加達亞運,亞運女壘,中華對中國,中華隊獲勝（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華女壘初三上海奧運資格賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

推薦閱讀

中華女壘爭奧運門票最後機會　上海今年主辦八搶一

企聯女壘／新力旺旺獅接手葳格豹　新季豪言要角逐冠軍

中華女壘3投捕赴美移訓　林素華驚豔：盼未來請外教來台

中華女壘爭2020東奧門票　亞太資格賽8搶1有得拚

熱門新聞

王維中加盟運動家　受邀大聯盟春訓

年領7億冰板凳　高富帥淪落成薪水大盜

大聯盟休賽季補強評比（一）　美東區洋基陣容最強大

報名中職踩煞車　林鋅杰最初首選中信兄弟

中職／4隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

近年冬季會議重磅異動（上）　「怪力男」史丹頓降臨洋基

讀者回應

﻿

最新新聞

1代打滿貫成經典　黃忠義爆狂發抖

2中華女壘備戰奧運資格賽初三才能回台

3前阪神洋將羅沙瑞歐加盟雙城

4球迷聚焦悍將球員　富邦產品銷售TOP3

5衛少砍大三元　球隊100勝22敗

熱門新聞

1王維中加盟運動家　受邀大聯盟春訓

2年領7億冰板凳　高富帥淪薪水大盜

3MLB休賽季補強評比（一）美東區

4報中職踩煞　林鋅杰最初首選兄弟

54隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366