中華女壘投手最後加強　6月將再派杜雅婷、蔡珈蓁赴美移訓

▲中華女壘新生代投手杜雅婷。（圖／記者張克銘攝）



記者顏如玉／綜合報導

為了增強中華女壘投手戰力，中華壘協去年雅加達亞運結束後，曾送出2投1捕赴美移訓3個月，當時能看出杜雅婷有長足進步，中華壘協秘書長張家興透露，今年6月他還會再送2投手赴美作最後調整備戰東京奧運亞太資格賽，且這次投手教練吳佳燕將會全程跟緊。

去年日本女壘世錦賽中，中華隊打擊表現亮眼，全隊超過百支安打傲視群雌，不過投手戰力卻不足，因此中華壘協特別在9月送出2位投手杜雅婷、潘玉琳及1位捕手林志霙赴美移訓，期盼她們在增強身體素質外，也能多練新球種壓制對手。

▲去年杜雅婷赴美移訓。（圖／中華壘協提供）



三個月移訓歸國，尤以杜雅婷的進步幅度最大、表現最為亮眼，可惜陪同教練潘慈惠回台後，因學校關係未能繼續擔任中華隊教練，也讓杜雅婷訓練稍受影響，效果不如剛回台顯著，因此張家興表示，今年6月他還會再送2投手出國，「之前送左投潘玉琳移訓，但她這次東京奧運應該用不到，所以我們改送杜雅婷和蔡珈蓁去，蔡珈蓁還年輕、還有成長的空間，我們也對她寄與厚望。」

張家興強調，這次赴美移訓最不一樣的點，就是投手教練吳佳燕會全程跟著，持續盯緊投手的訓練，直到7月再和中華隊集合參加美國盃、加拿大盃，「加拿大盃結束後她們會再回美國集訓，練到8月底才回台，而教練也會跟著回台持續帶領球員。」

另外，張家興還表示，目前已有一位日本投手教練已經抵台，屆時將會共同指導杜雅婷及蔡珈蓁以外，也會持續為中華打擊戰力做準備，讓中華女壘能更上層樓，迎接9月24日在上海舉辦的東京奧運亞太區資格賽。

▲蔡珈蓁。（圖／記者張克銘攝）