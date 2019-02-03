中華女壘拚東京奧運資格　防範澳洲左投、無懼地主大陸

▲中華女壘無懼大陸(黃)。（圖／記者季相儒攝）



記者顏如玉／綜合報導

目前在澳洲移地訓練的中華女壘，將在今年9月迎來最後一次爭取東京奧運門票的亞太區資格賽，只有第一名的隊伍能挺進奧運，據中華壘協秘書長張家興分析，目前以澳洲、大陸和菲律賓最具威脅，尤其是擁有左投帕爾納比(Kaia Parnaby)的「袋鼠軍團」更是中華隊挑戰突破的重點。

▲澳洲左投帕爾納比。（圖／翻攝自Kaia Parnaby IG）



去年日本世錦賽是東京奧運資格賽第一站，只有取得冠軍的隊伍才能拿下門票，最終美國闖進決賽，繼地主日本後率先確定得到奧運資格，剩下的4個奧運席位，則將在今年於各大洲賽事中產出，包括美洲區2席、歐非區1席、亞太區1席。

亞太區資格賽中，亞洲6個參賽名額將由今年7月在印尼舉行的亞錦賽前6名產生，基本上中華隊和中國、南韓、菲律賓前4名沒有問題，另外後面可能是香港和印尼，再加大洋洲的紐澳兩強，呈現8搶1的局面，而主辦由中國爭辦到，將在上海崇明島進行，顯示中國非常想要以主場的優勢力量爭取到奧運門票。

▲中華女壘去年三投補赴美移訓。（圖／中華壘協提供）

張家興分析，這次資格賽較具威脅的對手就是菲律賓、大陸和澳洲，菲律賓有不少美籍歸化球員，雖然和中華對戰紀錄略居下風，不過仍有一定實力，而身為資格賽地主的大陸則在近兩年都於美國訓練、參加當地賽事，和中華隊預計是五五波，不過張家興表示，這批大陸的選手卻會怕中華的選手，「但我們不怕他們，反而是他們怕我們。」

資格賽最具威脅的，就以澳洲莫屬，中華打擊難以突破對方投手群，尤以左投帕爾納比為最，這也是中華目前積極要突破的方向，不過張家興表示，中華投手先前到美國移訓後已經有起色，屆時和澳洲的比賽還是有一搏的機會。

▲中華女壘。（圖／記者季相儒攝）