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中職／再見了！歷經職棒興盛與谷底　恰恰親口道別

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▲▼中華職棒下半季冠軍封王戰 彭政閔，兄弟萬用圖（圖／本報資料照）

▲彭政閔經歷中職最輝煌的年代。（圖／本報資料照）

記者劉峻誠／台北報導

再見了恰恰！「恰恰」彭政閔30日親口宣布，2019年將會是他最後一個球季，從22歲加入中華職棒，恰恰一路爭戰到41歲，陪伴球迷19個年頭。曾經經歷過3連霸，一直走到職棒低潮；見證職棒最輝煌的年代，卻因身邊的夥伴走了「歪路」，讓職棒走向谷底，歷經多次風雨後，中職再一次走向高峰，這一次恰恰真的要離開了。

彭政閔--中華職棒 桃猿 VS兄弟 (圖記者徐文彬/攝）

▲彭政閔。(圖記者徐文彬/攝）

2001年3月10日，恰恰首度以職棒球員身份上場，在新莊球場的兄弟象、中信鯨之戰中，8局上恰恰以代打身份站上打擊區，面對鯨隊王牌謝承勳，最終這個打席以出局收場，而兄弟以0比4輸球，吞下開季2連敗。

恰恰生涯首年上半季都是以代打、代守身份上場，該年兄弟的前12場比賽，恰恰只有5個打席，整個上半季，恰恰只有5場先發，在上場機會不多的情況下，恰恰的生涯首安直到3月31日在新莊球場面對統一獅時才出現，8局下代打上場的彭政閔面對統一第2任投手謝長亨，敲出生涯首支安打、首分打點。

由於王光輝漸漸轉為指定打擊，加上恰恰表現優異，讓兄弟原本的一壘手蔡豐安移防三壘，2001年下半季恰恰拿到穩定的先發機會，也讓打擊手感逐漸加溫，打擊率從不到2成開始追逐，8月17日打擊率首度超越3成，8月25日後，恰恰的打擊率再也沒有低於3成。

▲▼中信兄弟春訓開訓,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲▼彭政閔自我要求高，讓他成為中職史上最穩定的打者。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中信兄弟春訓開訓,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

而這樣穩定的打擊表現，也讓彭政閔爭取到更多的上場機會，後來讓他移防右外野，並與陳致遠、蔡豐安組成「二代象」最著名的三劍客打線，也為兄弟打下3連霸王朝。恰恰就是如此穩定，從新人球季開始，恰恰連續16年打擊率在3成以上，曾拿下打擊王3連霸，也曾5度奪下打擊王，全都是中職唯一，也很難突破的紀錄。

除了在球場上的表現，恰恰私底下的為人更是讓他成為中職指標的關鍵，在彭政閔生涯的高峰期，中職發生2005年黑熊事件、2007年黑鯨事件、2008年黑米事件。

中信兄弟彭政閔達成生涯1千5百安。（圖／中信兄弟提供）

▲多次經歷假球，職棒也曾跌到谷底，球場看台上都沒有球迷。（圖／中信兄弟提供）

2009年更發生黑象事件，即便後來隊友楊宗範、黃正偉、陳致遠、郭一峰、汪竣泰、劉耿欣、朱鴻森、曾嘉敏、柳裕展、李濠任、王勁力、黃榮義、買嘉瑞、廖于誠、吳保賢、曹錦輝，以及前隊友蔡豐安、莊瑋全、劉俊男、陳懷山、田顯明、楊博任、莊侑霖，甚至連總教練中込伸都涉入其中。

但身為中職典範，彭政閔從未讓球迷失望，不參與任何飯局，只要有陌生人在場的社交場合，彭政閔一概不參加，成為組頭評價最「差」的球員，公認彭政閔「最難買」。

在2009年職棒低潮期，進場人數銳減，看台上總是小貓兩三隻，球迷買票進場不要買位子，想坐哪就坐哪。在這職棒寒冬山，彭政閔自嘲：「球迷還在塞車吧！」並公開向球迷喊話：「再給我們一次機會。」多次的談話讓球迷心疼，也讓球迷陸續回到球場上，甚至掛上「恰恰，我們沒塞車！」的布條。

▲▼中信兄弟春訓開訓,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

事實上，彭政閔曾經有旅外機會，也曾在2010年宣布行使旅外自由球員資格，2011年、2016年恰恰都宣布行使自由球員權利，但最終都留在他最愛的兄弟，也在2018年兄弟主場觀眾減少時，公開呼籲球迷進場，希望大家繼續支持他最愛的兄弟。

40歲的彭政閔，或許將經歷生涯最後一個球季，未來不管他會以什麼身份出現在螢光幕前，他都會是球迷心中最愛的「火星人」、「鋼鐵人」，彭政閔生涯留在球場上的紀錄、畫面，也都會是球迷心裡頭最寶貴的回憶。

關鍵字： 中信兄弟中職彭政閔兄弟象
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