這球打在胸膛不痛嗎？彭政閔肉身擋球　大聯盟：鋼鐵人

▲彭政閔恰式打法開轟。(圖/記者徐文彬攝）



記者劉峻誠／綜合報導

「恰恰」彭政閔從少棒時期歷經多場國際賽，2013年經典賽擔任隊長的他，拿出攻守俱佳的表現，不僅在面對澳洲一戰，敲出該屆賽事首轟，守備時用肉身擋球，還登上大聯盟官網，並形容它就像鋼鐵人一般，鎮守中華隊一壘防區。

2013年經典賽在台中洲際棒球場進行，中華隊由王牌投手王建民先發面對澳洲，彭政閔在1局上敲出安打，為中華隊敲下1分，6局上更是用「恰式打法」反向攻擊揮出右外野方向的全壘打。

▲彭政閔肉身擋球登上大聯盟官網。（圖／截自大聯盟官網。）



「這顆強勁滾地球直接打在一壘手的胸膛上，他不會痛嗎？」除了打擊外，彭政閔守備的精彩演出，更讓他登上大聯盟官網。5局上澳洲威爾屈（Stefan Welch）擊出一壘方向的強襲反彈球，直接打到他的胸口。當下他將球擋了下來，儘管一度找不到球，但還是來得及將打者刺殺在一壘。賽後彭政閔指出，被球打到當然會痛，「但天氣太冷加上緊張就忘記了！」

賽後大聯盟官網也十分驚訝彭政閔勇氣十足的表現，不但將他肉身擋球的畫面刊登在官網，甚至還形容「他是鋼鐵人嗎？」、「這個一壘手像是沒感覺到滾地球彈在他胸部上，他可能是金屬做的吧！」日後鋼鐵人電影來台上映，更找彭政閔炒熱氣氛。

▲《鋼鐵人3》變身宣傳活動彭政閔、周思齊、陳鴻文。（圖/記者徐文彬攝）



在彭政閔包含1發全壘打在內的2支安打、2分打點，並用守備挺身而出的表現下，加上王建民6局無失分壓制，終場中華隊順利以4比1擊敗澳洲。