中職／走出波折棒球路！林祖傑不在意27歲才進職棒

▲林祖傑。（圖／記者陳立勳攝）



記者劉峻誠／台南報導

統一獅林祖傑去年以自主培訓身份進入職棒，今年競爭一軍游擊手位置，談到自己的棒球路，他坦言有點波折，但也因為這班波折，讓他有更堅強的意志，雖然待在合庫較為穩定，但他仍想突破自己，挑戰台灣棒球最高殿堂。

少棒時林祖傑待在善化國小，接受王子燦教練的訓練，他說：「少棒時還滿順利的，但後來因為一些私人因素影響，所以有轉學，加上轉學後必須經過一段時間才能參加比賽，然後在球隊又沒有上場機會，國中幾乎沒什麼比賽。

林祖傑國小畢業加入鶴聲，但沒有什麼機會，後來轉去善化國中才比較有機會，那時還去廣州打亞洲盃，3年級再轉到麟洛，在麟洛幫王子燦教練指導學弟，高中透過王子燦教練推薦，加入離家較近的強恕，在強恕時期，又遇到朱郁信等厲害的學長，加上本身沒有教練緣，也讓他沒有舞台表現。

林祖傑在2014年離開國訓棒球隊，當時他也曾想過加入職棒，當時兄弟球探也找過他，希望他能參加選秀，但本身沒有漂亮的資歷，因此先到合庫，他說：「希望在合庫能打出成績。」

繞了一大圈後，林祖傑選擇離開穩定的合庫，他說：「其實想待在業餘或者進職棒都沒錯，但我希望自己打棒球，就是要把職棒當目標，每個人的想法不一樣而已。」

27歲才加入職棒，林祖傑認為年紀雖然吃虧，但這只是數字，他說：「只要努力，就不會比別人差，影響我的不是年紀，是面對練習、比賽的專注力。」