運動雲

> >

中職／走出波折棒球路！林祖傑不在意27歲才進職棒

ETtoday運動雲

▲統一獅隊自主培訓簽下林祖傑。（圖／記者陳立勳攝）

▲林祖傑。（圖／記者陳立勳攝）

記者劉峻誠／台南報導

統一獅林祖傑去年以自主培訓身份進入職棒，今年競爭一軍游擊手位置，談到自己的棒球路，他坦言有點波折，但也因為這班波折，讓他有更堅強的意志，雖然待在合庫較為穩定，但他仍想突破自己，挑戰台灣棒球最高殿堂。

少棒時林祖傑待在善化國小，接受王子燦教練的訓練，他說：「少棒時還滿順利的，但後來因為一些私人因素影響，所以有轉學，加上轉學後必須經過一段時間才能參加比賽，然後在球隊又沒有上場機會，國中幾乎沒什麼比賽。

林祖傑國小畢業加入鶴聲，但沒有什麼機會，後來轉去善化國中才比較有機會，那時還去廣州打亞洲盃，3年級再轉到麟洛，在麟洛幫王子燦教練指導學弟，高中透過王子燦教練推薦，加入離家較近的強恕，在強恕時期，又遇到朱郁信等厲害的學長，加上本身沒有教練緣，也讓他沒有舞台表現。

林祖傑在2014年離開國訓棒球隊，當時他也曾想過加入職棒，當時兄弟球探也找過他，希望他能參加選秀，但本身沒有漂亮的資歷，因此先到合庫，他說：「希望在合庫能打出成績。」

繞了一大圈後，林祖傑選擇離開穩定的合庫，他說：「其實想待在業餘或者進職棒都沒錯，但我希望自己打棒球，就是要把職棒當目標，每個人的想法不一樣而已。」

27歲才加入職棒，林祖傑認為年紀雖然吃虧，但這只是數字，他說：「只要努力，就不會比別人差，影響我的不是年紀，是面對練習、比賽的專注力。」

關鍵字： 統一獅中職春訓林祖傑
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／110公斤春訓累！姚雨翔打擊再強化

中職／因亞運熱身賽圓職棒夢　林祖傑感謝黃甘霖賞識

中職／陳傑憲建議球來就打　張偉聖把握機會、享受比賽

中職／長得像山川穗高！姚雨翔意外能與西武交手

熱門新聞

中職／郭泓志不留富邦加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

中職／老將聆聽者　柏安力為富邦特打用多樣道具

中職／火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文　對王柏融有幫助

中職／搞不懂規章未放進60人　富邦失去郭泓志中信接收

中職／郭泓志離開富邦悍將　茶壺風暴是關鍵

中職／柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

讀者回應

﻿

最新新聞

1走出波折棒球路！林祖傑

2SBL／梅奧滾球、蘇翊傑踹板領T

3達欣慘輸　梅奧摔球、蘇翊傑踹看板

4澳網決賽進化蠻牛VS火燙喬帥

5110公斤春訓累！姚雨翔打擊再強化

熱門新聞

1郭泓志要加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

2柏安力為富邦特打用特殊道具

3火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文

4搞不懂規章　富邦失去郭泓志中信接收

5茶壺風暴　郭泓志離開富邦悍將關鍵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366