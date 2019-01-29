中職／共體時艱10年！彭政閔是兄弟象首位50萬月薪球員

▲彭政閔。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／綜合報導

在2013年以後，中職因「經典賽」、「曼尼效應」、「旅外回國潮」影響，票房收入開紅盤，也讓許多球員薪水上漲，現在各球團都有許多月薪50萬以上的球員，光是去年就有12名本土球員達到50萬月薪。不過在這之前，中職要突破50萬月薪是一大難事，尤其是常需要球員「共體時艱」的兄弟象，而在兄弟象隊史上，首位突破50萬月薪的就是看板球星彭政閔。

過去彭政閔待的兄弟象與接手後的中信兄弟不同，兄弟象僅以一家飯店養整支球隊，時常需要球員共體時艱，甚至奪冠後沒為球員加薪，或僅加薪1、2萬元，不過在這樣的小資本球隊中，彭政閔仍然成為50萬俱樂部成員。

彭政閔生涯首年月薪9.5萬，逐年的好表現也為他換來加薪，2005年彭政閔月薪來到30萬，是當年全聯盟最高薪，不過當年8月26日彭政閔在嘉義縣立棒球場挨了林英傑觸身球，隨後又被三振，讓情緒不穩的他，怒捶變電箱，造成右手掌骨折，也換來整季報銷的命運，隔年彭政閔加薪1萬，但因傷出賽數是生涯最低的48場，也影響球隊戰績，2007年扣薪7萬。

2007年以後彭政閔變得更加沈穩，當年敲出21轟，隔年月薪就回到32萬，並在2009年拿到40萬月薪，成為兄弟象史上最高薪球員。2009年球季結束後，兄弟象董事長洪瑞河認為彭政閔對兄弟有極大貢獻，於是幫彭政閔加薪，2010月薪來到50萬元，再度打破兄弟隊史紀錄，更是當年聯盟第3高薪，僅次於陳金鋒83萬、潘威倫51萬。