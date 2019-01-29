中職／恰式揮擊成絕響？打擊教科書彭政閔拼200轟

▲彭政閔。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／綜合報導

彭政閔是中職史上用「反方向攻擊」並且最穩定輸出的打者，他的打擊姿勢，也擁有「恰式打法」的稱號。利用由內向外的揮擊，搭配Late Swing的揮擊姿勢，讓彭政閔擊出的球不同於其他右打者，彭政閔敲出的飛球，幾乎都飛向右外野。

從打擊姿勢來看，彭政閔從準備動作開始穩住重心，擁有穩定的下盤，並且鎖定好球帶。揮擊時將重心從右腳隨著腰部扭轉移至左腳，並盯著投手投出的球，在不破壞打擊姿勢的情況下揮擊。在擊中球的瞬間，彭政閔身體由內往外，也就是所謂的「inside out」，加上揮棒速度快、打擊姿勢不走樣，讓彭政閔打擊沒有死角。

透過「inside out」打法，彭政閔不需要使用太多的力量硬拉，而是透過身體的連貫性，確定自己鎖定的球路能夠有效擊球，並且確實擊中球心，打出許多中間偏右的深遠安打或全壘打。彭政閔不論面對左投、右投，或者是內角、外角，只要鎖定球路，配合自己的揮棒軌跡，都能有不錯的打擊表現，也讓他有「打擊教科書」的美名。

彭政閔生涯前2年因兄弟一壘位置有明星球員王光輝，因此大部分時間只能擔任代打，不過2年間，彭政閔也敲出23發全壘打。2003年開始，彭政閔以右外野守備為主，也增加上場機會，2002年到2009年的8年間，彭政閔的打擊三圍維持在「345」，且生涯前16年打擊率都在3成以上，在在證明彭政閔毫無死角的打擊表現。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒，彭政閔前一發全壘打出現在2018年9月21日。



雖然彭政閔近年上場機會較少，長打表現也銳減，但「恰式打法」全壘打偶爾出現，也讓球迷相當興奮，目前彭政閔累積190轟，目標是5年未出現的單季10轟，讓生涯全壘打數推進至200轟。