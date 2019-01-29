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中職／19年本薪+簽約金　彭政閔球場生涯進帳近億元

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▲▼中信兄弟春訓開訓,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

40歲的「恰恰」彭政閔2001年加入中職時月薪只有9.5萬，但接下來18年間只有1次被扣薪，其餘都是加薪或持平。到2018年為止，只算彭政閔球員本薪及簽約金，目前已賺進9090.4萬元，若再加上2019年年薪840萬，彭政閔不含激勵獎金、廣告代言的本薪已達到9890.4萬元。

中信兄弟30日將與彭政閔召開記者會，據了解，將宣布有關退休相關事宜，因此2019可能會是彭政閔生涯最後一年。

2017年中信兄弟與彭政閔簽下2年球員、4年教練合約，2017年及2018年球員月薪都是70萬元，每年有激勵獎金240萬元。去年底合約到期後，雙方再續約1年球員合約，月薪仍是70萬元。

彭政閔當年以狀元身份加入兄弟象，拿到330萬簽約金，首年從9.5萬月薪開始，2002年10萬、2003年12.7萬、2004年20萬，2005年月薪來到當年聯盟最高的30萬，但彭政閔因一時的情緒控管不佳，怒捶了嘉義縣立棒球場的變電箱，導致他該季報銷，雖然2006年月薪還是有31萬，但出賽是生涯最低的48場，也因此影響球隊戰績，2007年扣薪7萬。

2007年以後的彭政閔不僅更加沈穩，也拿出過人的打擊表現，當年敲出生涯最多的單季21轟，2008年月薪回到32萬，2009年月薪為兄弟象隊史最高的40萬，接下來月薪50萬、2011年52.5萬、2012年至2016年都是55萬，2017年至2019年都是70萬。

彭政閔的薪資能不斷成長，跟他的表現、形象以及為球隊、中職帶來的個人價值有關，他在生涯前10年打下5座打擊王、1座MVP，生涯從新人球季起，連續16年打擊率破3成，從生涯首年開始入選明星賽18次，更蟬連14年的人氣王獎項，而這些條件讓他的話也更能帶動球迷，多次在球迷不願進場時，彭政閔的喊話喚回球迷，也更凸顯他的價值。

關鍵字： 中信兄弟中職彭政閔兄弟象
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