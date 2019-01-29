中職／史無前例打擊王3連霸！彭政閔5度奪獎無人能敵

▲彭政閔。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／綜合報導

中信兄弟30日將與彭政閔召開記者會，可能會對外公布「恰恰」彭政閔退休事宜，2019年也許就會是他最後一個球季，回顧彭政閔生涯表現，除了是中職史上最多保送、三振的男人外，今年也有機會挑戰張泰山的中職生涯最多得分及個人生涯200轟。

不過除了看得見的紀錄外，彭政閔最難能可貴的是穩定性，生涯從新人球季起，連續16年打擊率破3成，也有一座MVP。

2003年是彭政閔站穩兄弟象先發的第一年，該年他全勤出賽，打下全聯盟最多的25支二壘安打，更以3成55打擊率成為打擊王，隨後2年也都拿下打擊王殊榮，成為中職史上唯一的打擊王三連霸得主。

2008年彭政閔挑戰成為中職首位年度打擊率4成的「4割男」，不過因米迪亞暴龍季末遭停權停賽，彭政閔少了2場對戰米迪亞的機會，最後挑戰失敗，但他仍以3成91打擊率，成為當時的打擊王（當年第2名的陳冠任打擊率3成48），也是中職史上單季打擊率最高的打者（2016年才被王柏融的4成14打破）。

2010年敲出138支安打，與林智勝並列聯盟第2，僅次於張泰山的142支安打，不過打擊率是全聯盟最高的3成57，當年打擊率排名第2的林益全為3成30，而彭政閔第5度奪下中職打擊王獎項，至今仍無人能敵。中職史上拿過最多打擊王的是彭政閔的5次，接下來就是王柏融、胡金龍、潘武雄、康雷等人的2次。