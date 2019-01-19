林書豪恢復訓練20日先發戰綠衫軍？　楊恩生病出戰成疑

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪16日因病缺席了對雷霆的比賽，不過他已恢復訓練，換前役飆出24分、11籃板率老鷹狂轟142分痛宰雷霆16分的20歲主控楊恩(Trae Young)，因為生病被列入球隊18日公布的傷病報告中，《CBS Sports》預估，若是楊恩無法在20日迎戰綠衫軍塞爾提克時上陣，「豪小子」有望再次先發上陣。

老鷹18日公布的傷病報告中，已經不見林書豪的名字，他周五已恢復訓練，但兩位先發主將柯林斯(John Collins)，還有本季場均能貢獻16分、7.2助攻的主控楊恩都因病不確定下一戰能否出賽。若是楊恩沒辦法打，林書豪有可能迎來本季第2度先發的機會。

老鷹20日要繼續在主場面對東區第5的綠衫軍，這是雙方本季第3度交手，過去2次交鋒，老鷹都以慘敗收場，分別以96比114、108比129落敗。林書豪曾在去年11月24日、兩隊首度對決時，替補上陣30分鐘，以10投6中砍下19分、10助攻和5籃板的雙十數據。

▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

進入1月份，林書豪的場均上場時間提升到23.9分鐘，不包括16日缺席的比賽，他過去7戰僅7日對熱火一役上場不到20分鐘，9日作客暴龍更首度進入先發名單，繳出20分、9助攻的優異數據。

林書豪本季揮別膝傷陰霾，已健康出賽了39場，場均上場19.5分鐘，能貢獻10.8分、3.6助攻和2.4籃板，場均4成78的命中率創下生涯新高，吸引了不少球隊的目光，傳出國王、拓荒者、七六人和鵜鶘等隊都有意招攬他來提升後場板凳深度。

老鷹主帥皮爾斯(Lloyd Pierce)則將林書豪稱為球隊的「穩定因子」，也是20歲主控楊恩的導師，「如果楊恩在場上做太多，做了過多不必要的嘗試，或是狀態不佳，這時就可以換上林書豪，也可以讓他們一起打球。」

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）