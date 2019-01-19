運動雲

> >

林書豪恢復訓練20日先發戰綠衫軍？　楊恩生病出戰成疑

ETtoday運動雲

▲▼林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

林書豪16日因病缺席了對雷霆的比賽，不過他已恢復訓練，換前役飆出24分、11籃板率老鷹狂轟142分痛宰雷霆16分的20歲主控楊恩(Trae Young)，因為生病被列入球隊18日公布的傷病報告中，《CBS Sports》預估，若是楊恩無法在20日迎戰綠衫軍塞爾提克時上陣，「豪小子」有望再次先發上陣。

老鷹18日公布的傷病報告中，已經不見林書豪的名字，他周五已恢復訓練，但兩位先發主將柯林斯(John Collins)，還有本季場均能貢獻16分、7.2助攻的主控楊恩都因病不確定下一戰能否出賽。若是楊恩沒辦法打，林書豪有可能迎來本季第2度先發的機會。

老鷹20日要繼續在主場面對東區第5的綠衫軍，這是雙方本季第3度交手，過去2次交鋒，老鷹都以慘敗收場，分別以96比114、108比129落敗林書豪曾在去年11月24日、兩隊首度對決時，替補上陣30分鐘，以10投6中砍下19分、10助攻和5籃板的雙十數據。

▲老鷹林書豪、楊恩，籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

進入1月份，林書豪的場均上場時間提升到23.9分鐘，不包括16日缺席的比賽，他過去7戰僅7日對熱火一役上場不到20分鐘，9日作客暴龍更首度進入先發名單，繳出20分、9助攻的優異數據。

林書豪本季揮別膝傷陰霾，已健康出賽了39場，場均上場19.5分鐘，能貢獻10.8分、3.6助攻和2.4籃板，場均4成78的命中率創下生涯新高，吸引了不少球隊的目光，傳出國王、拓荒者、七六人和鵜鶘等隊都有意招攬他來提升後場板凳深度。

老鷹主帥皮爾斯(Lloyd Pierce)則將林書豪稱為球隊的「穩定因子」，也是20歲主控楊恩的導師，「如果楊恩在場上做太多，做了過多不必要的嘗試，或是狀態不佳，這時就可以換上林書豪，也可以讓他們一起打球。」

▲▼林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： NBA老鷹林書豪豪小子
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

推薦閱讀

苦等1年復出直呼「人生最棒的日子」　卡森斯遭搧鍋柯爾笑了

馬刺3分剋灰狼超車火箭登西區第5　波波客場520勝史上第一

卡森斯回歸首戰秀爆扣砍外線拿14+6　勇士5星合體退快艇7連勝

不解唐西奇全明星票數竟比柯瑞高　T-Mac批：很不尊重

熱門新聞

洋基根本沒報價馬查多！　唯一報價「幫付米其林晚餐」

中職／富邦網羅超猛洋投　縱向變化球是關鍵

道奇休賽季什麼屁都沒放　馬查多老爸卻自爆已開價

安東尼將近2個月沒球打　仍有多支球隊爭取2月7日做決定

CBA／連易建聯都敢惹　胡瓏貿獲重用先發上陣37分鐘

不解唐西奇全明星票數竟比柯瑞高　T-Mac批：很不尊重

讀者回應

﻿

最新新聞

1陽岱鋼、丸佳浩目標對前東家開轟

2德國金童重轟　生涯首闖澳網16強

3新隊主場選擇　吳志揚建議6都先

4殷仔的10年挑戰　老婆說了這句話

5李文傳難忘帝波　看好味全龍復活

熱門新聞

1洋基對馬查多唯一報價僅是請晚餐

2富邦網羅超猛洋投　縱向變化關鍵

3馬查多老爸自爆道奇已提出報價

4多支球隊爭取安東尼　2/7決定

5連易建聯都敢惹　胡瓏貿先發上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

味全龍想復活　聯盟發布3點聲明

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366