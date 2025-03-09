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尼克10天短約簽下塔克　39歲防守悍將本季尚未出賽

▲▼防守悍將塔克。（圖／達志影像／美聯社）

▲防守悍將塔克（左）10天短約加盟尼克。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據 《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，紐約尼克計畫以10天短約簽下老將塔克。39歲的塔克本周與多支球隊進行討論，最終選擇加入尼克；本季至今，他尚未出賽。

塔克本季原屬於洛杉磯快艇，但球隊在去年10月宣布，他將暫時離隊，並尋找「最適合他的發展機會」。2024年2月，塔克因公開要求交易曾被聯盟罰款7.5 萬美元（約247萬台幣）。

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「我想去一個需要我、想要我，而且能讓我發揮所長的地方。」塔克當時表示，「我不知道接下來會發生什麼，但我希望能被買斷並自己選擇下家，或者被交易到一支能讓我上場的球隊。」

▲▼防守悍將塔克。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克（左）本季尚未有出賽紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

塔克本季終於如願離開快艇，先是被交易至猶他爵士，隨後又成為涉及巴特勒（Jimmy Butler）的5隊大交易一環，被送往多倫多暴龍。最終，暴龍於美國時間2月28日裁掉塔克，使其成為完全自由球員。

由於塔克是在美國時間3月1日前被裁，因此他仍符合資格參加季後賽。

▲▼防守悍將塔克。（圖／達志影像／美聯社）

▲防守悍將塔克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

塔克的加盟正值尼克陣容受傷病影響之際，一哥布朗森（Jalen Brunson）近期因腳踝受傷缺陣，中鋒胡克波提（Ariel Hukporti）則遭遇半月板撕裂。此外，尼克仍對剛復出的中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）保持謹慎態度。目前尚不清楚塔克是否能獲得穩定上場時間，但他若獲得上場機會，他將帶來防守強度與多功能性。

關鍵字： NBA塔克尼克

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