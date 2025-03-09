詹皇拉傷腹股溝恐缺席數周！主帥憂心　湖人8連勝遭塞爾提克終結

This is the play that LeBron seemed to be injured on. He left after the next possession— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 9, 2025
Based on the overstretch on the pivot I’m worried about his left adductor (groin) pic.twitter.com/p7fG0Twr10
記者游郁香／綜合報導
湖人今（9）日帶著8連勝的氣勢作客波士頓，挑戰衛冕冠軍塞爾提克，最終在第3節崩盤，以101比111落敗。更令人憂心的是，40歲的天王詹姆斯（LeBron James）末節因左側腹股溝拉傷提前退場，《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）披露，詹皇恐缺席「數周」。
TATUM & BROWN LIFT BOSTON OVER LAKERS ????— NBA (@NBA) March 9, 2025
JT: 40 PTS, 12 REB, 8 AST, 6 3PM, 2 STL
JB: 31 PTS, 6 REB, 3 3PM, 3 STL@celtics improve to 10-2 in their last 12 and sit 2nd in the East! ☘️ pic.twitter.com/t9XEaI4vhD
湖人此役少了兩名前場主力八村壘與海耶斯（Jaxson Hayes），仍在開局打出7比0猛攻。不過，綠衫軍FMVP布朗（Jaylen Brown）與一哥坦圖（Jayson Tatum）隨後帶領塞爾提克穩住戰局，雙方首節戰成33平。
次節比賽，詹姆斯開始掌控進攻節奏，助攻新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）並完成三分打，不過塞爾提克靠著坦圖的發揮，半場結束時取得58比54領先。
湖人第3節遭遇嚴重困境，被塞爾提克打出19比2的強勢攻勢，雙方分差迅速擴大至20分以上，湖人單節僅得13分，以67比87大幅落後進入決勝節。
▲湖人天王詹姆斯出現腹股溝傷勢退場。（圖／達志影像／美聯社，下同）
進入第4節，湖人展現韌性，金童唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯接連發動攻勢，將分差縮小至個位數。不過，就在比賽進入關鍵時刻之際，詹皇因腹股溝不適提前退場，隨後確定無法回歸。
即便唐西奇孤軍奮戰，一度率隊追到4分差，塞爾提克仍在最後時刻穩住陣腳，終結湖人的8連勝。坦圖本場繳出40分、12籃板、8助攻的全能數據，成為衛冕軍取勝的關鍵人物。
詹姆斯的傷勢狀況引起擔憂，《ESPN》記者麥克曼奈明報導，目前還無法準確預測詹皇的缺陣時間，但消息人士透露，初步評估他將缺席「數周」，而非「數天」。
美國運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）分析，詹姆斯的傷勢發生在一個轉身動作後，他出現過度拉伸，可能傷到了左側內收肌。隨後在一次防守回合結束後，詹皇明顯跛行，並且向板凳席示意換人，用手抓著左側腹股溝。杰弗里斯指出，若是1級拉傷，復原期為 1到2 周，2級拉傷就需要4到6周才能康復。
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後談到詹姆斯的傷勢時坦言，「顯然這是個令人擔憂的問題，但目前我們還沒有任何具體的訊息。」詹皇本人則沒有太擔心，他提到受傷當下，自己想起2018年聖誕大戰時的腹股溝傷勢，不過他認為這次沒有當時那麼嚴重。
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