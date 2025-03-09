詹皇拉傷腹股溝恐缺席數周！主帥憂心　湖人8連勝遭塞爾提克終結

This is the play that LeBron seemed to be injured on. He left after the next possession



Based on the overstretch on the pivot I’m worried about his left adductor (groin) pic.twitter.com/p7fG0Twr10 — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人今（9）日帶著8連勝的氣勢作客波士頓，挑戰衛冕冠軍塞爾提克，最終在第3節崩盤，以101比111落敗。更令人憂心的是，40歲的天王詹姆斯（LeBron James）末節因左側腹股溝拉傷提前退場，《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）披露，詹皇恐缺席「數周」。

TATUM & BROWN LIFT BOSTON OVER LAKERS ????



JT: 40 PTS, 12 REB, 8 AST, 6 3PM, 2 STL

JB: 31 PTS, 6 REB, 3 3PM, 3 STL@celtics improve to 10-2 in their last 12 and sit 2nd in the East! ☘️ pic.twitter.com/t9XEaI4vhD — NBA (@NBA) March 9, 2025

湖人此役少了兩名前場主力八村壘與海耶斯（Jaxson Hayes），仍在開局打出7比0猛攻。不過，綠衫軍FMVP布朗（Jaylen Brown）與一哥坦圖（Jayson Tatum）隨後帶領塞爾提克穩住戰局，雙方首節戰成33平。

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次節比賽，詹姆斯開始掌控進攻節奏，助攻新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）並完成三分打，不過塞爾提克靠著坦圖的發揮，半場結束時取得58比54領先。

湖人第3節遭遇嚴重困境，被塞爾提克打出19比2的強勢攻勢，雙方分差迅速擴大至20分以上，湖人單節僅得13分，以67比87大幅落後進入決勝節。

▲湖人天王詹姆斯出現腹股溝傷勢退場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

進入第4節，湖人展現韌性，金童唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯接連發動攻勢，將分差縮小至個位數。不過，就在比賽進入關鍵時刻之際，詹皇因腹股溝不適提前退場，隨後確定無法回歸。

即便唐西奇孤軍奮戰，一度率隊追到4分差，塞爾提克仍在最後時刻穩住陣腳，終結湖人的8連勝。坦圖本場繳出40分、12籃板、8助攻的全能數據，成為衛冕軍取勝的關鍵人物。

詹姆斯的傷勢狀況引起擔憂，《ESPN》記者麥克曼奈明報導，目前還無法準確預測詹皇的缺陣時間，但消息人士透露，初步評估他將缺席「數周」，而非「數天」。

美國運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）分析，詹姆斯的傷勢發生在一個轉身動作後，他出現過度拉伸，可能傷到了左側內收肌。隨後在一次防守回合結束後，詹皇明顯跛行，並且向板凳席示意換人，用手抓著左側腹股溝。杰弗里斯指出，若是1級拉傷，復原期為 1到2 周，2級拉傷就需要4到6周才能康復。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後談到詹姆斯的傷勢時坦言，「顯然這是個令人擔憂的問題，但目前我們還沒有任何具體的訊息。」詹皇本人則沒有太擔心，他提到受傷當下，自己想起2018年聖誕大戰時的腹股溝傷勢，不過他認為這次沒有當時那麼嚴重。