柯瑞與活塞悍將爆發口角罕見吞T　巴特勒上場勇士12戰11勝

Steph and Isaiah Stewart exchange words ????



Don’t poke the bear ????

pic.twitter.com/xK9wunogkz — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) March 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士今（9）日在主場迎戰活塞，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）達成2萬5000分里程碑，他末節在底特律板凳席前做出挑釁手勢，引發悍將史都華（Isaiah Stewart）不滿，雙方爆發口角，雙雙領到技術犯規，本季曾短暫效力勇士的施洛德（Dennis Schröder）也加入「戰局」，場面一度火爆。

▲勇士天王柯瑞本場罕見吞下技術犯規。（圖／達志影像／美聯社）

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自從得到巴特勒（Jimmy Butler）助拳後，勇士戰績一路爬升，目前已經登上西區第6，今日他們在柯瑞與巴特勒聯手猛轟58分之下，以115比110險勝。咖哩大神此戰迎來2萬5000分里程碑外，他在末節最後幾分鐘罕見領到技術犯規，也引起熱議。

衝突的起因是柯瑞在活塞板凳席前做出「挑釁」手勢，時常在場上「發火」的史都華隨即表達不滿，出手推了勇士一哥，雙方因此爆發口角，互相做出手勢示威，場面一度失控，雙方球員與裁判不得不介入拉開兩人，甚至連勇士舊將施洛德都加入其中，讓局勢更加火爆。

▲勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞與史都華雙雙被吹技術犯規，這是咖哩大神本季首次吞T，不過他與勇士笑到了最後，最終以5分差帶走勝利。

自巴特勒加盟以來，他上場的12場比賽，勇士豪取11勝，「士官長」也成為勇士隊史第4快累積至少200分、50籃板、50助攻的球員，他短時間內迅速適應團隊體系，在攻防兩端都帶來巨大貢獻。

主帥柯爾（Steve Kerr）賽後表示，「季後賽巴特勒（Playoff Jimmy）是真實存在的。某種程度上，這場比賽感覺就像季後賽……像吉米這樣的球員，真的能在這類比賽中大放異彩。」

▲巴特勒入隊後，他上場的12場比賽，勇士取得11勝。（圖／達志影像／美聯社）