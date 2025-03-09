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看主帥布朗遭開除「心死」　福克斯向國王攤牌：我要為馬刺打球

▲▼馬刺福克斯。（圖／路透）

▲福克斯轉投馬刺後，首次回到沙加緬度出賽。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

交易截止日前，國王將長期效力的主控福克斯（De’Aaron Fox）送往馬刺。昨（8）日，福克斯首次以馬刺球員身份回到沙加緬度，並在賽前透露了離隊主因。

福克斯坦言，他原本希望能終身效力國王，但球隊在聖誕節後解雇總教練布朗（Mike Brown）後，他的想法徹底改變。

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福克斯表示，「我當時想，我已經在這裡待了快8年了，如果布朗被炒，那我將迎來第5位總教練。」他接著說，「我直接告訴他們，『我不會再為另一位教練效力，我要為另一支球隊打球。』」

▲▼國王開除主帥布朗，與一哥福克斯有關？金塊主帥馬龍批國王高層開除布朗的方式很沒品。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王時期福克斯（左）、前主帥布朗（右）。（圖／達志影像／美聯社）

福克斯於2017年選秀以第5順位被國王選中，效力期間曾先後與雅各（Dave Joerger）、華頓（Luke Walton）、簡崔（Alvin Gentry）及布朗共事。布朗在2023年幫助國王終結長達16年的季後賽乾旱，福克斯希望布朗留任並且對球隊處理換帥方式感到不滿，因此要求交易自己。

福克斯說，「你們解雇總教練，然後連個訪問都不做？」布朗被解僱時，外界謠傳是因為他與福克斯不合，因此球隊選擇開鍘布朗，福克斯聽到謠言後非常不滿，「所以，所有責任都推到我身上？這對我來說有影響嗎？不，我根本不在乎。但作為球隊，你們應該要保護自己的球員，卻讓這種事情發生，當時我感覺，這支球隊根本沒有站在我這邊。」

▲▼馬刺福克斯。（圖／路透）

▲馬刺福克斯。（圖／路透）

福克斯決定尋求交易後，他明確告知國王，自己想去馬刺。在訪問中，福克斯反駁了外界關於他列出多個交易目標球隊的說法，並強調只想掌控自己的未來。

「根本沒有什麼名單。」福克斯透露，「只有一支球隊，我只想去聖安東尼奧。所以，很多人對我生氣，說我給國王設限，導致他們交易受限，但這是我的職業生涯，換成其他人站在我的位置上，你們也會這麼做，我的責任不是幫球隊重建，我不會隨便被他們送到一個地方，我想要決定自己的去向。」

關鍵字： NBA國王福克斯布朗

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