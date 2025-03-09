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現役第5人！柯瑞突破2萬5000分　巴特勒遭「打臉」險爆衝突

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）今（9）日迎戰活塞再度寫下歷史，成為NBA史上第26位生涯（例行賽）總得分突破2萬5000大關的球員，「咖哩大神」跟上詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）的腳步，成為現役第5位達標的球員。

即將度過37歲生日的柯瑞，賽前累計2萬4985分，本季場均能砍24.4分、6.2助攻和4.5籃板，他今日上半場攻下11分，第3節前3分半鐘連飆了2顆三分後，生涯總得分來到2萬5002分，正式突破2萬5000大關，成為NBA史上第26位締造此壯舉的球員。

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▲▼勇士天王柯瑞突破2萬5000分；搭檔巴特勒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞突破2萬5000分 。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞是NBA現役第5位例行賽總得分突破2萬5000分的球員，其他4位分別是詹姆斯4萬1902分、杜蘭特4萬777分、哈登3萬9273分與衛斯布魯克2萬5935分（以上4人數據不包含今日最新賽果）。

柯瑞迎來生涯里程碑，他的新搭檔巴特勒（Jimmy Butler）第3節則險些與活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）爆發衝突。「士官長」一次上籃搶分的過程中，遭趕來防守的史都華肘擊臉部，裁判回看後給了「士官長」一次加罰機會，但並未將史都華的犯規升級為惡意犯規。

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴特勒

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