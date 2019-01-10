中職／高志綱接任二軍總教練　江奕昌加入統一獅



▲高志綱。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

迎接2019年球季，統一7-ELEVEn獅隊即將邁向隊史第30週年，球隊將齊心力拼隊史第10座總冠軍殊榮，讓30週年的每一場賽事更加精彩，近期球隊也針對教練團進行部分改組，去年10月接獲球隊聘任秋訓投捕教練陳瑞昌，秋訓期間指導選手效果佳，也讓選手受益良多，球隊也予以肯定，2019年將正式聘入陳瑞昌入團，擔任一軍投捕教練一職。

近年獅子軍年輕選手倍增，球隊為強化選手重量訓練專業分工，將增設重量訓練教練一職，將由高政華擔任一職，透過專業分工，強化選手需求與以規劃訓練課程提升訓練成效。

一色優自2003年加入獅隊擔任體能教練一職，16年期間帶給選手許多幫助和多元訓練，去年11月，因個人生涯規劃向球隊請辭，球隊肯定其對選手幫助，也予以慰留，但溝通後，球隊尊重一色優生涯規劃，給予祝福，希望一色優未來在其他領域發展能夠一切順利，而原定規劃接任一軍體教練許峰賓，因去年底合約到期，自請離隊，球隊也另聘江奕昌擔任體能教練，協助球隊進行體能訓練。

2005年起，高志綱加盟獅子軍，歷經14年選手生涯，擔任球隊主戰捕手，也為球隊拼下許多榮耀成績及戰功，也將在今年正式卸下球員身份，轉任球隊二軍總教練一職，期待經驗與技術傳承，能夠強化選手許多新的觀念及技術。

安德魯（Thomas Nieto），2018年曾擔任球隊春訓及秋訓客座教練，獲得球員肯定及好評，球隊為了讓二軍選手能夠有更明顯的成長和進步，二軍打擊教練一職，將續聘請安德魯（Thomas Nieto）擔任。

迎接2019年統一獅春訓開訓將在1月13日週日下午新光三越西門店和球迷正式見面，迎接榮耀30週年球隊開訓活動。



▲江奕昌。（圖／記者李毓康攝）