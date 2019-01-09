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中職／統一獅開訓簽名會　限量紙膠帶扭蛋邀球迷同樂

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▲2019統一獅隊開訓活動。（圖／統一球團提供）
▲2019統一開訓典禮。（圖／統一球團提供）  

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊2019年是球隊30週年，首波活動「統一獅開訓典禮」將於將在本週日下午3點15分到下午5點半於新光三越台南西門店熱鬧登場，連續4年，球團為了服務在地府城球迷，開訓典禮都在台南地區熱鬧展開。

今年獅隊開訓典禮將在本週日下午舉辦一系列活動，其中將公布「統一獅30週年年度口號及ＬＧＯＯ」、「年度應援主題曲」、「重大行銷活動公布」、「獅子軍挑戰目標」、「統一獅選手姓名紙膠帶扭蛋」及「統一獅球星簽名會」，舞台活動將在14：40暖身開始，特別安排統一獅萊恩及Uni Girls女孩進行拍照見面會，而開訓典禮將在下午3點15分正式開始，其中球迷最期待的球星簽名會，當日出席開訓典禮教練團及全體選手，也將為球迷服務，進行簽名會活動。

為了服務熱情球迷現場支持，萊恩酷也將在現場設置攤位服務球迷，提供現場民眾搶購Uni Lions品牌系列商品，當天下午1點半凡持當日統一獅商品部發票滿200元（不包含扭蛋）均可獲得簽名會號碼牌一張，每人每次排隊限索取一張，限量400張換完為止。

此外，本次統一獅開訓系列活動，萊恩酷也特別推出「統一獅選手姓名紙膠帶扭蛋」，其中包括選手姓名號碼及統一獅歷年LOGO典藏款 提供球迷搶先排隊體驗扭蛋，搶先收藏，當天現場商品部也預計上午11點半開始進行販售，就在本週日邀請各位全台球迷一起來到統一獅開訓典禮會場，為教練團、選手一起加油，讓我們一起迎接職棒熱潮。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅
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