中職／棄投從打成功案例多　杜家明把握年輕轉型



▲杜家明。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟22歲投手杜家明決定棄投從打，擁有年輕優勢與不錯的身材條件，未來仍有機會打出一片天，翻開過往中職歷史，其中以王傳家最具代表性。

國內早期包括李文傳、王傳家、陳懷山、郭健瑜等人都有過棄投從打經歷，其中王傳家最具代表性，王傳家業餘時期是頗具名氣的左投，在中職史上投手身份出賽18場，戰績1勝2敗，防禦率5.72，打者身份出賽1264場，敲出1216支安打，78支全壘打，595分打點，打擊率0.286，以打者身份入選2003年以亞錦賽國手與2006年杜哈亞運國手。

近年中職則有統一7-ELEVEn獅隊買嘉儀、Lamigo桃猿陽耀勳，其中陽耀勳強投豪打，不但球速可飆破150公里，打擊能力也不遑多讓，而買嘉儀2017年拿過二軍全壘打王，去年總冠軍戰第2場買嘉儀代打建功，幫助球隊逆轉勝，近期則有因為投球失憶症，高中選擇棄投從打的中信兄弟詹子賢。

此外，美國職棒歷史上包括貝比魯斯（Babe Ruth）、安凱爾（Rick Ankiel），以及日本職棒名將石井琢朗、福浦和也、糸井嘉男等人，棄投從打之後的優異表現，至今也被球迷們津津樂道。



▲陽耀勳。（圖／記者季相儒攝）