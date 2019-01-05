中職／投球遇到瓶頸　杜家明新球季轉攻三壘



▲杜家明。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟22歲投手杜家明近2年沒在一軍登板，去年杜家明決定棄投從打，新球季將以全新身分在職棒場上奮戰。

三級棒球時期杜家明具備完整國手資歷，態度也十分謙虛，學生時期把「嘟嘟」潘威倫當成偶像，2014年杜家明在中職季中選秀會第4輪被中信兄弟挑中，2015年總冠軍賽第3場，杜家明以19歲8個月18天成為台灣大賽史上最年輕的勝利投手，至今令人印象深刻。

2015年、2016年杜家明在一軍出賽累積32場，但近2年都沒在一軍登板，去年二軍出賽2場，防禦率11.57，擁有182公分的身材條件，去年9月份杜家明在球隊建議下，從投手身份轉為野手，目前專攻三壘，杜家明表示，去年在二軍投球有一點遇到瓶頸，始終投不出自己想要的感覺，當下確定轉為野手，心中難免會失落，如今經過一段時間調適，已經不會想太多。

由於剛好家住台南，杜家明季後跟著學長陳江和一起自主訓練，杜家明表示，以前高中時期除了當投手，偶爾會守三壘，打擊方面算是普通，但對他來說就是各方面努力加強，現階段轉換身份，也可以讓自己跳脫出來，內心還沒有完全放棄重回投手丘的機會，不過首要任務先專心把三壘練好。