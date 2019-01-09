中職／不是百勝尼伯特　富邦看上更猛洋投



▲索沙。（圖／翻攝LG雙子官方臉書）

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將新球季積極補強，第3個洋投名額先前傳出韓職洋投尼伯特（Dustin Nippert），但據了解富邦看上另一名韓職洋投索沙（Henry Sosa）。

先後宣布續約羅力（Mike Loree）、伍鐸（Bryan Woodall），富邦剩下的洋將空間原本傳出是37歲韓職百勝洋投尼伯特，但其實富邦口袋有不少人選，據了解富邦看上同樣去年效力韓職LG雙子隊強投索沙，索沙均速接近150公里，去年5月份同場先發面對王維中，第9局照樣飆出159公里速球，實力令人十分驚艷。

33歲索沙曾於2014年登上大聯盟，當年在休士頓太空人隊先發10場，戰績3勝5敗，投了53.1局，防禦率5.23，2012年到2013年轉戰韓職加入起亞虎隊，2014年轉到耐克森英雄隊，2015年到2018年效力LG雙子隊，去年索沙27場先發，戰績9勝9敗，投了181.1局，被擊出192支安打，包括16支全壘打，181次三振， 28次四壞球，防禦率3.52，WHIP值1.21，去年季後離開韓職。

富邦球團對此表示，就跟昨天回應相同，第3個洋投將是先發型投手，確定會是新面孔，合約再過1、2個禮拜會確定。